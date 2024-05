David di Donatello, Paola Cortellesi ringrazia una donna di Genova

"Io sono stata Delia, ma non lo sono più": se le è ricordate molto bene, Paola Cortellesi, le parole di una donna di Genova che l'ha salutata dopo la proiezione di "C'è ancora domani", lo scorso 3 novembre, al cinema Corallo. Tanto che l'attrice e regista, che ha visto il suo film premiato con 6 David di Donatello, ha ricordato l'episodio proprio nel suo discorso di ringraziamento, una lettera d'amore al pubblico.

La storia raccontata da Cortellesi in "C'è ancora domani", suo esordio alla regia ed enorme successo, parla di violenza sulle donne ed emancipazione: nell'immediato dopoguerra Delia, la protagonista, è relegata al ruolo di madre e moglie e viene regolarmente picchiata dal marito Ivano. Sogna un futuro diverso per la figlia Marcella, che si fidanza con un ragazzo di buona famiglia e, apparentemente, di buone intenzioni. Ma una serie di vicende riaccenderà in lei il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un avvenire migliore.

E nel suo discorso, all'attrice è piaciuto proprio ricordare l'episodio avvenuto a Genova, quando si è recata di persona nel cinema per rispondere alle domande del pubblico - incontro organizzato da Circuito Cinema Genova con l'introduzione di Francesca Savino - e alla fine ha incontrato una donna che le ha detto di essere stata come Delia in passato. E di aver trovato il coraggio di interrompere la catena della violenza.

A essere ricordato - proprio per dimostrare che la storia di Delia è purtroppo comune a molte donne - è stato anche l'intervento di un signore di Torino che ha confidato a Cortellesi che "io sono uno di quei bambini che mandavano di là", nella propria stanza, prima che si scatenasse la violenza nei confronti della madre.