Pechino Express 2023, il comico ligure Dario Vergassola e sua figlia continuano la gara

Dopo aver rischiato l’eliminazione durante la prima tappa in India, il comico spezzino Dario Vergassola e sua figlia Caterina proseguono la gara per viaggiatori coraggiosi di Pechino Express 2023, in programma ogni giovedì, a partire dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. La nuova edizione del programma, condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, vedrà sfidarsi dieci coppie di concorrenti lungo “La via delle Indie”, in un percorso di circa 8 mila chilometri.

Durante le dieci puntate, con partenza da Mumbai, i concorrenti andranno alla scoperta dell’India, per passare al Borneo malese e concludere la sfida in Cambogia, dove il traguardo finale li accoglierà nello scenario di Angkor, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. La coppia che arriverà prima vincerà Pechino Express 2023 e si aggiudicherà il premio finale che, come da tradizione, sarà devoluto a sostegno di una delle Ong che operano nei Paesi visitati durante l’edizione.

Nella prima tappa le dieci coppie in gara hanno dovuto percorrere 372 chilometri, con partenza da Mumbai e tappa finale a Satara. Si sono sfidati in una caccia al tesoro per la città. I soli strumenti a disposizione: una mappa, una radio e un euro al giorno in moneta locale. A vincere la prima tappa in India sono state le Mediterranee, che hanno dovuto decretare chi a loro parere poteva rischiare l’eliminazione. Il loro dito ha puntato la coppia de “Gli ipocondriaci”, composta da Dario e Caterina Vergassola. Che però si sono salvati grazie alla scelta della regia di non rendere eliminatoria la prima puntata.

Dario e Caterina Vergassola restano dunque in gara come la coppia padre e figlia di questa edizione 2023. Vergassola è un comico nato a La Spezia conosciuto dal grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi come “Zelig”, “Mai dire Gol” o “Quelli che il calcio”. Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano, ed è una consulente marketing che gestisce case vacanze alle Cinque Terre.

Le altre coppie in gara sono “Le Attiviste” (Giorgia Soleri e Federippi alias Federica Fabrizio), “Gli Avvocati” (Alessandra Demichelis e Lara Picardi), “Gli Italo Americani” (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), “Mamma e Figlio” (Martina Colombari e il figlio Achille), “I Novelli Sposi” (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), “Le Mediterranee” (Carolina Stramare e Barbara Prezia), “I Siculi” (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo), “Gli Istruiti” (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero).