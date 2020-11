La Curva del perdono di Creto: perché si chiama così?

È un ampio tornante che gli appassionati di motori e i ciclisti affrontano con decisione, e che offre un panorama mozzafiato: la “curva del perdono” sorge sulla strada che da Struppa, in alta val Bisagno, conduce a Creto, e se gran parte dei genovesi la conosce, non tutti sanno perché si chiama così.

La risposta affonda - come spesso accade - le radici nel passato. SI dice, infatti, che nelle giornate molto limpide la curva offra una vista aperta sulla città sino al capo opposto, e che sia possible riconoscere a vista la sagoma del santuario della Madonna della Guardia.

Proprio per il panorama e la vista aperta, in passato molte persone si fermavano all’altezza della curva per un attimo di raccoglimento e preghiera, chiedendo, appunto “perdono”.