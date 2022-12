Il poeta Paul Valéry e quella "crisi di Genova" che gli cambiò la vita

Lo scrittore, poeta e filosofo francese Paul Valéry a 21 anni ebbe quella che venne chiamata la “crisi di Genova”. Era figlio di un uomo corso, controllore delle dogane, e di una donna genovese, figlia del console del Regno di Sardegna a Sète. Durante la sua giovinezza, trascorse un periodo a Genova che diede una decisiva svolta alla sua vita: venne ospitato dalla zia nell’elegante Palazzo Montanaro, quello che si incontra percorrendo la creuza che collega piazza della Meridiana a Castelletto, la salita di San Francesco.

Era la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1892, quella che poi venne rinominata dallo stesso Valéry La nuit de Gênes. Nel bel messo di un terribile temporale, il poeta ebbe una vera e propria crisi esistenziale che, dopo lunghe riflessioni, lo portò ad abbandonare per anni la poesia e la letteratura per dedicarsi alla riflessione e all’autoanalisi, che lui definì la “via dello spirito”. “Temporale spaventoso questa notte. L’ho passata seduto sul mio letto. Abbagliante per ogni lampo, tutto il mio destino si giocava nella mia testa. Io sono tra me e me sofferto enormemente. Ma io voglio disprezzare tutto ciò che passa dentro le tempie. Stato insopportabile. Stato critico. Stato di trasformazione. Può essere effetto di questa tensione e di questi scoppi improvvisi” scriveva lo stesso Valéry.

Dopo un giro nelle altre città italiane, lo scrittore fece ritorno a Genova nel 1910, dopo 15 lunghi anni, per salutare la madre ospite nella nuova abitazione dei Cabella di Santa Maria della Sanità, a Castelletto. E così la città comparve più volte all’interno dei suoi 261 quaderni, i suoi Cahiers, vero laboratoire intime de l’esprit (laboratorio intimo dello spirito) dove leggiamo, oltre alle riflessioni filosofiche, estetiche e religiose di una vita, anche questa descrizione dei caruggi.