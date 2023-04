Il punto più a Nord del Mar Mediterraneo Occidentale è a Genova: dove?

La Liguria è un luogo ricco di storia, leggende, curiosità. Alcune note, altre decisamente meno, perfino dagli abitanti del posto. Tra queste, ne abbiamo trovata una in particolare che vi farà fare bella figura davanti agli amici che vengono a visitare la nostra regione.

Sono in pochi infatti a sapere che il punto più a Nord del Mar Mediterraneo Occidentale si trova proprio in Liguria: a Genova Voltri. Il punto preciso? Alle coordinate 44° 24' 59" di latitudine Nord e 8° 45' 8" di longitudine Est, in corrispondenza della foce del fiume Cerusa. E quindi nelle immediate vicinanze del capolinea degli autobus.

Qualche tempo fa, se si camminava o guidava sull’Aurelia, soffermandosi sulla segnaletica, ci si poteva imbattere in un cartello che indicava questa curiosità – che poco dopo, per circostanze ignote, è sparito e non è più stato sostituito - con su scritto: “Circoscrizione VII Ponente. Questo è il punto più a nord del Mar Mediterraneo occidentale”.

Con l’espressione Mediterraneo occidentale o Mediterraneo latino si intende tutta la parte di mare compresa tra il Canale di Sicilia e lo Stretto di Gibilterra. I Paesi che si affacciano su questo bacino sono, oltre all’Italia: Marocco, Spagna, Algeria, Francia, Principato di Monaco e Tunisia.

L’Italia rispetto agli altri Paesi vanta un altro primato. È qui che si trova anche il punto più a nord dell’intero Mediterraneo, in Friuli-Venezia Giulia, dove le acque dal canale Valentinis a Monfalcone incontrano quelle salmastre del Mar Adriatico.