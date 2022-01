A Camogli tornano i cuori da annodare alla rete per San Valentino

A gran richiesta, in attesa del prossimo San Valentino a Camogli, i cuori da annodare alla rete sono già disponibili presso gli uffici della Pro Loco di Camogli in via XX Settembre 33 (telefono 0185 77 10 66).

Questo in attesa dell'evento vero e proprio "San Valentino… innamorati a Camogli" sabato 12 e domenica 13, e poi sabato 19 e domenica 20 febbraio, quando l’Associazione Commercianti ed Operatori turistici di Camogli sarà lieta di regalarli a tutti gli innamorati del mondo.

I cuori e i nodi d'amorecon la loro rete sul molo sono uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli. Cuori rossi, sui quali scrivere (un provvidenziale pennarello indelebile aiuta…) i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, ripristinata e rinnovata nella sua tipicità dalle mani sapienti dei pescatori camoglini. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo.

La rete lungo la via al Molo è stata ripristinata, tanti i cuori che son resistiti negli anni e alle intemperie del tempo, altri si son persi. Quale miglior occasione per annodarne uno nuovo e continuare, o ricominciare se non a Camogli?