Culture City Hub: una maratona di idee per Genova

"Culture City Hub" è una maratona di idee che si svolgerà in due serate consecutive nel mese di giugno. I partecipanti, suddivisi in tavoli di lavoro misti, potranno mettersi in gioco per immaginare e progettare micro azioni che rispondano alla sfida centrale dell’Ideathon. Il progetto è di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Forevergreen.

La sfida è: in che modo la Cultura può abilitare l’applicazione di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel contesto cittadino? I partecipanti saranno invitati a ibridare approcci, pratiche e competenze per costruire micro azioni/progetti che intercettino gli obiettivi di sviluppo sostenibile emanati dall’Onu con l’Agenda 2030, intervenendo sulla visione della città e sul benessere dei suoi cittadini.

L’Ideathon è un’occasione per favorire l’incontro tra professionalità, percorsi, competenze, esperienze e punti di vista differenti. In particolare, attraverso tre distinte Call2Action, sono invitati a iscriversi: giovani (18-30 anni), Operatori culturali, Imprese e startup.

La partecipazione è gratuita, per tutte le informazioni: culturecityhub@gmail.com

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Open2Change.