Il lapsus di Crozza-Feltri: cita "miss Porto Antico" ma è miss Porto Rico

Simpatico lapsus per il comico ligure Maurizio Crozza che ha portato un po' di "genovesità" nel suo programma satirico "Fratelli di Crozza", andato in onda venerdì scorso su Nove.

Crozza, che in quel momento stava imitando il giornalista Vittorio Feltri, ha parlato del matrimonio gay tra miss Argentina e miss Porto Rico ma citando quest'ultima ha detto per sbaglio "miss Porto Antico". Il porto ovviamente non era antico bensì Rico e i genovesi che stavano guardando il programma se ne sono accorti subito: ma poco male, sentir citare Genova e le sue bellezze in televisione fa sempre piacere, anche se per sbaglio.

In quel frangente, Crozza stava impersonando il politicamente scorrettissimo Feltri durante una protesta contro il matrimonio tra le due "miss": "Le due donne più belle del mondo sposandosi si annullano a vicenda, è il più grande spreco da quando l'uomo s'è fatto eretto" ha detto tra le risate del pubblico.

Le modelle Mariana Varela e Fabiola Valentin, miss Argentina 2019 e miss Porto Rico 2020, si sono conosciute nel 2020 e innamorate proprio grazie a un concorso di bellezza: infine, le due reginette si sono dette "sì" lo scorso 28 ottobre al centro giudiziario di San Juan de Puerto Rico.