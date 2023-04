Crozza imita Briatore bloccato in A10: "Se non fate parte almeno di un cda, statevene a casa"

Il comico genovese Maurizio Crozza venerdì sera - nel suo programma "Fratelli di Crozza" sul canale Nove - è tornato a vestire i panni di Flavio Briatore bloccato in autostrada. Era già successo un anno fa, e adesso ha replicato, complice uno degli ultimi post Instagram di Briatore (qui il video) che a Pasqua si era lamentato in diretta dalla coda sulla A10 Genova-Ventimiglia.

Insieme a Crozza-Briatore, nell'imitazione, una bottiglia di champagne utilizzata come Wilson, l'unico amico immaginario (era un pallone) di Tom Hanks in "Cast Away", che aveva aiutato il protagonista a sopravvivere alla solitudine.

"Guarda le auto degli sfigati poveri - dice Crozza rivolgendosi ad Andrea Zalone, sua spalla - ma se non fate parte almeno di un cda, statevene a casa. La povera gente non deve girare, ci vuole un navigatore che quando dici che vuoi andare a Portofino ti risponde 'scortatelo'. Anche la sbarra del casello è sbagliato che si alzi di fronte a tutti, dev'essere come un ponte levatoio, se ti presenti con la Dacia Sandero non si deve aprire".

E poi ancora, continua scherzando: "Tutta questa gente che gira per le città, che va nei 'brand and Belfast', quei posti dove dormi con una cifra talmente bassa che non riesco neanche a pronunciarla, il mio palato non è omologato per cifre con meno di tre zeri. Illudono il povero di essere una persona normale che può viaggiare. Poveri, datemi retta, statevene a casa, fate l'amore con la vostra moglie. Con 20 figli a testa ripopolate il Paese, e poi a me servono camerieri".