Brioche cubica, il croissant più virale del web sbarca anche a Genova

Qualcuno la definisce la brioche più virale del web. La sua forma non è più a cornetto ma riprende più le sembianze di un cubo e per questo ha cambiato anche il suo nome: si chiama Crubik. E adesso, seguendo l’onda delle tendenze, è arrivata anche a Genova.

A preparare la bioche quadrata genovese è il bar Tentazioni Cafè a Sestri Ponente, in via Sestri 60R, a pochi passi dalla nuova sede di Strakkino di cui vi abbiamo parlato qui. La coda davanti al locale si è creata fin dal primo giorno di lancio, alla fine di giugno, motivo per il quale il bar ha dato la possibilità fin da subito di prenotare il prodotto per i giorni successivi.

“L' ultimo oggetto del desiderio della colazione è il croissant cubico ripieno di crema pasticciera alla vaniglia oppure in diverse farciture secondo il gusto di ogni palato – scrivono i titolari sulla loro pagina Facebook - Un piccolo capolavoro di design gastronomico, nell'intuizione di stravolgere un classico intramontabile semplicemente cambiandogli forma, ma anche un prodotto ben riuscito nel gusto, con l'involucro croccante e il cuore soffice”.

Croccante fuori e soffice all’interno, la nuova brioche cubica può essere ripiena di tante diverse farciture: cioccolato, crema, crema al pistacchio, cioccolato bianco, marmellata e crema al caramello salato. La tipica forma a cubo arriva dalla Svezia, ideata dal pasticcere Bedros Kabranian e battezzata con il nome Crube, sintesi tra cube e croissant. Sfornata per la prima volta intorno a gennaio, è subito diventata un successo, amata e imitata da tante pasticcerie internazionali.