Cracco a Portofino: fissata la data di inaugurazione del nuovo ristorante dello chef

Prenderà il posto dello storico Pitosforo in Piazzetta, apetura fissata per venerdì luglio: "Stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù"

Nei giorni scorsi era stato avvistato tra le bancarelle di piazza Venezia a Rapallo a caccia di prelibatezze a km zero. Questa volta Carlo Cracco, ex volto di Masterchef, ha ufficializzato l'apertura nuovo ristorante a Portofino, che prenderà il posto dello storico Pitosforo in Piazzetta.

La notizia era nell'aria da tempo, ma adesso è stata fissata anche la data per l'inaugurazione dallo chef stellato.

"Sono felice di annunciare che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino - ha scritto lo chef sui propri canali social - e non vediamo l’ora di accogliere la clientela. Stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù".