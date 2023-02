Quattro cose da fare a Genova secondo la travel blogger BlondeWithStendhal

Sempre più pagine di influencer e travel blogger parlano di Genova. Abbiamo da poco visto cosa consiglia di fare nella nostra città il profilo italy_you_dont_expect, ora scopriamo cosa suggerisce Rachele Borotto Dalla Vecchia. Giovane studentessa appassionata in Beni Culturali, laureanda in Arti Visive all’Università di Bologna, Rachele decide, nel dicembre 2020, di aprire una pagina di arte e viaggi su Instagram, a cui dà il nome “blondewithstendhal”, per poter condividere la sua passione con un pubblico sempre più vasto e raccontare a tutti i suoi viaggi culturali, alla scoperta di curiosità artistiche insolite.

Ai suoi 113 mila follower, blondewithstendhal ha voluto raccontare anche il suo punto di vista su Genova, suggerendo le quattro cose che sono da fare secondo lei quando si visita il capoluogo ligure.

Nel suo video pubblicato il 5 gennaio 2023, come prima cosa dice: “Vedere la chiesa costruita sopra un ferramenta. Si tratta della Chiesa di San Pietro in Banchi, costruita sopra ad alcune botteghe che finanziarono la sua costruzione e che oggi sono un ferramenta e altre attività commerciali. Se riuscite ovviamente entrateci”.

Consiglia poi di andare a visitare Palazzo Spinola, “uno dei pochi palazzi dei Rolli aperti tutto l’anno, che contiene la Galleria Nazionale della Liguria”. Nel suo giro non poteva mancare una tappa in un forno tra i caruggi. “Ovviamente mangiare la focaccia genovese, però al forno della Casana – aggiunge Rachele, che però a differenza di italy_you_dont_expect dice ai suoi follower - Vi prego però di non inzupparla nel cappuccino perché è terribile”. Esorta poi il suo pubblico a visitare la mostra di Rubens a Genova [n.d.r. terminata ieri, domenica 5 febbraio] “dove vedrete non solo tantissime opere dell’artista ma scoprirete anche come era Genova alla sua epoca”.

Genova è la protagonista anche di un altro video della pagina, pubblicato ad ottobre 2022 e realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale di Genova, Genova More than this e Musei di Genova, che insieme hanno creato un tour artistico e gastronomico ad hoc.

Il titolo è “Cosa ho mangiato in 48 ore a Genova” e racconta gli assaggi di blondewithstendhal in giro per i caruggi. “Da Les Rouges ho mangiato un fritto tipico, spritz genovese e lasagne al pesto. Siamo poi andati al MOG e qui ci hanno fatto provare le alici sotto sale. Subito dopo apericena, dove ho assaggiato la focaccia al formaggio, che mi è piaciuta un sacco, poi il piattafin, il latte salato e dolce. Non potevo non prendere la focaccia nel forno più buono della città, il forno della Casana. Alla fine son stata da Cavo a mangiare una cosa che viene fatta solo qui, la torta Mazzin”.