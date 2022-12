Cosa ordinano i genovesi a casa? La mappa del cibo a domicilio di Just Eat

Sì, esiste una Mappa del cibo a domicilio in Italia. E dai risultati della sua sesta edizione emerge che genovesi e liguri sono amanti dei sapori del Sol Levante, ma si stanno appassionando anche alla cucina di oltreoceano e sta crescendo la loro voglia di gelato, anche a domicilio. Grazie a questa speciale mappa ogni anno si riesce a fare il punto sul mercato del digital food delivery e sulla sua evoluzione in Italia, tra tradizione e innovazione, abitudini di consumo consolidate e nuove tendenze.

Negli ultimi anni il settore del delivery è cresciuto in maniera esponenziale e oggi rappresenta il 44% del mercato alimentare online, generando un valore di 1,8 miliardi di euro (+20% rispetto al 2021). In questo scenario, Just Eat presenta i risultati di quest’anno della Mappa del cibo a domicilio in Italia, in cui vengono svelati le cucine, i piatti più amati ed emergenti e le abitudini del nostro Paese. Vediamo cosa dice il report riguardo alla nostra regione.

Il food delivery in Liguria e a Genova

Cosa ordinano nello specifico liguri e genovesi? In linea con quanto emerso a livello nazionale, la top 5 delle cucine più ordinate a livello regionale ci racconta di abitudini ormai consolidate, con l’iconica pizza sul podio, seguita dall’amato hamburger, dal sapore orientale del giapponese, dal salutare poke e dall’esotica cucina cinese. Non mancano in classifica il pollo, il kebab, l’italiano, il gelato e le gustose piadine. La tendenza evidenziata in questa top 5 possiamo ritrovarla anche in città, dove la classifica rimane pressoché invariata. La passione per i gusti del Sol Levante è rintracciabile anche nei piatti più ordinati, dove spiccano involtini primavera, ravioli alla griglia e riso alla cantonese.

Ci sono poi cucine e piatti che stanno ultimamente guadagnando popolarità. I liguri confermano la crescente passione per il poke e per i suoi sapori oltreoceano, oltre che per le sue caratteristiche nutrizionali, che permettono di mantenere uno stile vita healthy, senza però rinunciare al gusto. Non solo, a livello regionale spicca l’interesse crescente per il gelato, anche a domicilio, che scala la classifica insieme alle piadine. In città, invece, si confermano poke e gelato, ma aumenta la voglia di dolci, per concedersi una coccola in più. Andando maggiormente in profondità, possiamo notare che sia a livello regionale che cittadino i due piatti più in crescita sono gli involtini primavera e la vaschetta di gelato.

Superfluo aggiungere che: i piatti della tradizione più amati sono le trofie al pesto, il polpettone alla ligure e i pansoti in salsa di noci.