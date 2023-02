San Valentino, cosa fare a Genova per festeggiare

È vero, l’amore si celebra ogni giorno, ma durante il giorno di San Valentino, con i numerosissimi eventi che si svolgono in città, sarà più facile trovare il modo giusto per festeggiarlo. Tra cene romantiche, visite guidate e concerti a lume di candela, ecco alcune idee per passare la serata di San Valentino 2023 a Genova con la vostra dolce metà (ma anche da soli, ad esempio a Castello Coppedé).

Cena a lume di candela al Castello D’Albertis

Le porte del Castello D’Albertis si aprono agli innamorati. All’interno di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, dimora storica unica a Genova, si potrà vivere una serata romantica accompagnati da brevi racconti sulla vita avventurosa del Capitano d’Albertis e sui suoi viaggi intorno al mondo e approfittare della vista dalle torri e dalle terrazze panoramiche per uno sguardo emozionante sulla città e il porto.

La proposta di visita accompagnata a porte chiuse, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, si completa con l’allestimento dei tavoli a cura di Carmen Piscitelli, de Le sfumature del confetto e una deliziosa cena a lume di candela firmata da Bonton Catering che comprende le seguenti portate: Welcome

calice di prosecco; finto pomodorino ripieno di pappa al pomodoro; millefoglie di patate al timo, frutti di bosco e zabaione salato all’aceto balsamico; lasagnetta croccante ai frutti di mare con guazzetto di crostacei; mela d’amore, ovvero cheesecake con mela caramellata e cioccolato, gelatina di succo di mela rossa e crumble croccante alla cannella.

Info: San Valentino a Castello comprende la visita accompagnata di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo con sosta nei punti più romantici e cena a lume di candela. Orari: dalle 19.30 alle 23. È necessaria la prenotazione entro Venerdì 10 febbraio ai seguenti contatti: telefono: 010 8681470, e-mail info@bontoncatering.com; biglietteria museo: tel. 010 2723820.

Dating Party Comedy al Castello Coppedè

Dalle 20:30 il Castello Coppedè di Genova Quarto apre le sue porte a tutti i single dai 20 ai 50 anni per una serata tutta dedicata ai nuovi incontri e alle risate. Non il classico Speed Date da 3 minuti, ma un San Valentino alternativo in cui mettersi alla prova tra giochi e attività divertenti conoscendo nuove persone. O?spiti della serata due comici d'eccezione: Chiara Lippi e Andrea Carlini.

L'evento, organizzato da Cary Jane Tutti Emotional Planner e Nicole Galante, sarà accompagnato da un prelibato buffet offerto da Caligo Catering. È possibile acquistare il biglietto d'ingresso al costo di 35€ (comprensivo di un flute di benvenuto e un drink con buffet) su EventBrite all'indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-dating-party-comedy-530688091367. L'ingresso è riservato. Posti limitati. Per maggiori informazioni: telefono o WhatsApp 347 7838215 Cary Jane; 392 2345943 Nicole. Email: cjemotionalplanner@gmail.com.

Cena di San Valentino tra le vasche all’Acquario di Genova

All’Acquario di Genova si rinnova anche per il 2023 il richiestissimo appuntamento del 14 febbraio 2023, con l’evento esclusivo per festeggiare la festa degli innamorati trascorrendo la romantica serata di San Valentino in una delle location più suggestive del Porto Antico e della città.

La serata ha inizio alle ore 20 con un’affascinante visita della struttura, totalmente riservata alle coppie. Grazie alla particolare illuminazione che riproduce i raggi lunari, si potranno scorgere in alcune vasche il cambiamento di movimenti, colori e riflessi di alcuni pesci e animali marini e scoprire nuovi aspetti della vita notturna sott’acqua. Alle 21 circa, gli ospiti verranno accompagnati ai tavoli dove sarà loro servito un aperitivo e poi una cena, tutto a cura di Capurro Ricevimenti. La cena ha un costo di 140 euro a persona ed è da effettuare on line sul sito www.c-way.it o contattando C-Way, tel. 010/2345666 o info@c-way.it.

Per le coppie che volessero cogliere l’occasione di San Valentino per regalarsi un soggiorno alla scoperta di Genova, C-Way propone un pacchetto che comprende la cena esclusiva di San Valentino all’Acquario di Genova e il pernottamento con trattamento di prima colazione in hotel 3/4/5 stelle. Il prezzo del pacchetto è a partire da 200 Euro a persona in camera doppia. Per informazioni e prenotazioni www.c-way.it, info@c-way.it, tel. 0102345666 - https://www.c-way.it/pacchetto/san-valentino-a-genova-cena-piu-hotel/

Castello Bruzzo, cena romantica e musica

Nelle stanze in stile eclettico del Castello Bruzzo di via Piaggio è in programma una cena speciale per festeggiare San Valentino 2023. Appuntamento martedì 14 febbraio 2023, alle ore 20, con cibo e buona musica, a cura del duo Marshmallow, composto dalla cantante Elisabetta Rondanina e dal chitarrista Fabio Milanese, che propone i grandi classici pop della musica dedicati all'amore.

Ecco il menù: aperitivo di benvenuto con flute di Prosecco Batiso Brut Doc; antipasto con strudel di carciofi e mozzarella di bufala, con bagnetto di acciughe e pesto leggero; prima portata a base di gnocchetti di patate glassati alla maggiorana con ragù di pesci di scoglio, limone e peperoncino; seconda portata di rana pescatrice, crema di ceci, pomodori secchi, capperi e olio alla erbe; dolce a base di Bavarese al caramello, cioccolato bianco con cuore di babà al passion fruit; caffè. Il costo della cena è di 150 euro a coppia. Per info e prenotazioni telefonare allo 010 092037.

La festa degli innamorati al museo

Dal 14 al 19 febbraio 2023, i Musei Nazionali di Genova - Palazzo Reale e Palazzo Spinola - aspettano in occasione della festa degli innamorati con visite guidate in cui l'Amore è protagonista. Il giorno degli innamorati, martedì 14 febbraio 2023, Palazzo Reale e Palazzo Spinola sono straordinariamente aperti dalle 13.30 alle 19. A Palazzo Spinola, dove sono visitabili i due piani nobili e le cucine storiche, alle ore 17.30 è in programma una visita guidata che ha come "filo rosso" il tema dell’amore, raccontato nell’affresco con il Convito per le nozze di Amore e Psiche dipinto a inizio Settecento dal pittore fiorentino Sebastiano Galeotti e nelle decorazioni della Galleria degli Specchi, dipinte dall’artista genovese Lorenzo De Ferrari, che celebrano la gioia di vivere, la bellezza e l’amore.

Infine, nella settimana di San Valentino, dal 14 al 19 febbraio 2023, i visitatori di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola possono partecipare al social contest “Cogli l’amore a Palazzo!”: immortalare un’opera, un gesto, un bacio nei due palazzi o sulla terrazza monumentale di Palazzo Reale all’ora del tramonto con lo sfondo del porto della città per poi pubblicare l’immagine sul proprio canale Instagram taggando @palazzorealegenova o @palazzospinola in modo da poter essere condivisa nelle stories dell’account ufficiale dei musei. I due autori delle immagini migliori di Palazzo Reale e Palazzo Spinola riceveranno in dono la Card annuale di Musei Nazionali di Genova che gli consentirà di accedere gratuitamente per un anno a Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Ingresso: 10 euro intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola, utilizzabile entro un anno dall’emissione; 2 euro ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni; gratuito: under 18. Le visite guidate sono comprese nel costo del biglietto. Prenotazione fortemente consigliata scrivendo a: palazzorealegenova@cultura.gov.it (per le visite a Palazzo Reale); palazzospinola@cultura.gov.it (per le visite a Palazzo Spinola) In caso di pioggia, per motivi di sicurezza, non è possibile accedere alla terrazza monumentale di Palazzo Reale.

“Stile Artigiano in Love”: le botteghe genovesi festeggiano gli innamorati

A San Valentino torna “Stile Artigiano”, con una nuova edizione “in Love” per celebrare l’amore in tutte le sue forme. La manifestazione, organizzata da Confartigianato Liguria con la partecipazione dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova, si svolgerà nella settimana dal 7 al 14 febbraio con l’emblematico slogan “Fatto a mano, con amore!”, scelto per rappresentare la profonda passione e l’amore che gli artigiani mettono nella loro attività.

Dal 7 al 14 febbraio le persone potranno vivere una “Experience in Love”: il sito di Confartigianato Liguria (www.confartigianatoliguria.it) sarà costantemente aggiornato con le imprese genovesi aderenti dei settori del food, del fashion e del design, dove sarà possibile prenotare un appuntamento personalizzato con il titolare per realizzare o progettare direttamente il proprio regalo esclusivo, provando anche il mestiere in prima persona. Un’opportunità per poter creare e regalare qualcosa di unico e personalizzato. Mentre le imprese dell’acconciatura e dell’estetica offriranno una consulenza d’immagine personalizzata per la serata di San Valentino.

Concerti Candlelight a lume di candela

Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Genova a febbraio con un calendario di nuovi incontri e uno speciale evento per San Valentino. I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l'accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele.

Nati come una serie di concerti di musica classica, i concerti a lume di candela riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. I concerti Candlelight sono infatti presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di ospiti ad oggi.

Per San Valentino, alle 19.30 e alle 21.30, è in programma Candlelight Special a Palazzo Della Meridiana, con un prezzo a partire da 26 euro. Si prosegue poi venerdì 17 febbraio a Palazzo Ducale con un tributo ai Queen, sabato 18 febbraio con Ennio Morricone e domenica 19 con le colonne sonore dei film d’animazione. Per gli ultimi aggiornamenti sui biglietti e l'elenco completo dei concerti, visitare: https://feverup.com/it/genova/candlelight

