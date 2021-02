San Valentino 2021 a Genova e dintorni, tra eventi, escursioni, installazioni per selfie, concorsi

Quello di quest'anno non è un San Valentino come tutti gli altri: la festa degli innamorati del 2021 risente ovviamente della pandemia, come tutte le iniziative organizzate ormai da un anno a questa parte. Ma nonostante il coronavirus, sono tante le iniziative alternative organizzate per celebrare ugualmente l'amore, all'aperto e con le necessarie misure di precauzione.

Vediamo cosa si può fare - freddo permettendo, viste le previsioni non proprio incoraggianti - domenica 14 febbraio e non solo.

Itinerario #GenovaRomantica

#GenovaRomantica è l’itinerario ideale da svolgere a San Valentino, ma anche tutto l’anno, per scoprire Genova da un punto diverso: quello dell'amore. La mappa ufficiale prevede diversi punti di interesse e soste, per una camminata incentrata su amore, affetto, interesse, emozione e curiosità. Scopri la mappa

San Valentino, innamorati a Camogli

Anche quest'anno torna la tradizionale kermesse di Camogli, ovviamente con le dovute modifiche e una parte social tutta nuova per non creare assembramenti: sabato e domenica non mancheranno comunque mercatino, visite guidate, i tradizionali cuori da appendere alle reti dei pescatori, la lista dei punti più romantici, poesie e contest fotografici. Scopri di più

I Bruciabaracche online con "Ma l'amore no"

Sabato sera i Bruciabaracche portano in scena “Ma l’amore no” in diretta Facebook dal palco del Politeama Genovese e lanciano un vero e proprio “love contest”, per raccogliere foto e storie dal pubblico che diventerà parte integrante dello spettacolo. Scopri di più

Alla scoperta dei baci a San Valentino nel Parco del Beigua

Domenica le guide del Parco del Beigua porteranno i turisti in escursione nella Foresta della Deiva, tra i boschi e i profumi della natura; e poi, a fine giornata, una sosta golosa da Le Delizie di Gina per assaggiare alcune specialità a marchio Gustosi per Natura, come i baci di Sambuco. Scopri di più

Ciaspolata di San Valentino sul monte Penna

Domenica è prevista una ciaspolata che percorre un anello poco conosciuto che porterà i turisti, tra le altre cose, a vedere la "Nave" dopo essersi inoltrati in una magnifica faggeta, per scoprire le storie che si celano dietro a questa bella vallata. Scopri di più

"Santa in Love", contest fotografico

Il Comune di Santa Margherita Ligure lancia quest'anno un'iniziativa di promozione turistica dedicata alla festa degli innamorati: per aderire c'è tempo fino a domenica. La giuria popolare, tramite votazione su Facebook, decreterà la classifica finale. Scopri di più

A Recco una speciale "gift card" di San Valentino

Pro Loco Recco, Ascom delegazione Recco, Civ Recco online e Comune di Recco festeggiano San Valentino creando una speciale "Recco Gift Card" per promuovere gli acquisti nei negozi cittadini aderenti all'iniziativa. Scopri di più

Zena Singers in concerto a San Valentino per l'Aism

Domenica la Compagnia Musicale e Teatrale Zêna Singers terrà un concerto di solidarietà in diretta streaming su Facebook dal Salone SSD Amo Bailar di via Ovada. Lo spettacolo è a titolo gratuito ma eventuali donazioni verranno devolute all'Aism. Scopri di più

A Cogoleto un'installazione romantica per i selfie

A Cogoleto è stata installata una speciale scultura in piazza Giusti con cuori e stelle marine per i selfie degli innamorati. Si potranno scattare foto e postare sui social con l'hashtag #CogoLove

Ad Arenzano il contest #amarenzan???

Qual è il posto del cuore degli arenzanesi e dei visitatori? Arenzano Turismo ha lanciato un contest online, basta scattare la foto del proprio angolino preferito nel comune di riviera e postarla sui social con l'hashtag #amarenzan??? e taggando @arenzanoturismo