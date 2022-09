Corsi per creativi a Genova: cinque idee per gli appassionati di fotografia, disegno, cinema, moda e molto altro

Coltivare il proprio talento e trasformarlo in professione: ecco quello che permettono di fare le scuole creative. Le passioni non sono destinate a restare tali, ma possono inaspettatamente trasformarsi nel lavoro dei nostri sogni. Confucio diceva “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita” e aveva ragione, la vita è troppo breve per fare un lavoro che non ci piace. O comunque, se la nostra carriera è già avviata in altri settori, perché non portare avanti comunque un interesse per stare bene e migliorare le nostre giornate? Ecco 5 scuole a Genova che coprono una vasta gamma di corsi per creativi, andando dalla sartoria alla fotografia, dalla regia al disegno, dalla moda alla scrittura creativa.

A due passi dalla stazione di Brignole, in via Edmondo De Amicis, si legge la grande insegna di AreaDomani, accademia professionale che offre una formazione diversa da quella tradizionale, che ricopre numerosi settori: corsi di make-up, nail art, tatuaggio, sartoria, portamento, interior design, fotografia, grafica e web

ARTI Creative Associazione Culturale propone attività artistiche manuali per allievi dai 6 ai 100 anni; si può scegliere tra macramé, chiacchierino (particolare tipo di merletto, costruito attraverso anelli, nodi e catene), ricamo, cucito, sartoria, corderia e arti marinaresche, oltre che a corsi e laboratori pensati appositamente per i bambini, come perline e paste modellabili. Si trova a Borgoratti, in via Posalunga

Nel cuore della città, in via XX Settembre, c’è la Scuola Internazionale di Comics, accademia di arti visive e new media che offre proposte per amanti delle arti figurative, grafiche, digitali e letterarie. Tra i corsi: animazione, After Effects, 3D Maya, blender, character design, concept art, colorazione digitale, disegno base tradizionale e digitale, fumetto, fotografia, illustrazione, inchiostrazione, InDesign, Lightroom, sceneggiatura e scrittura creativa

Se si è appassionati di moda e sartoria ci si può rivolgere a Vezza, piccola scuola di moda nel centro storico di Genova, in salita San Nicolosio; qui troverete il corso in Tecniche e teorie della moda, composto da 400 ore suddivise in progettazione, sartoria, modellistica, disegno di moda, storia della moda e del costume vintage, tessuti e tendenze, storia del gioiello e psicologia della moda, frequentabili anche singolarmente

Entrando a Villa Durazzo Bombrini, in via Lodovico Antonio Muratori a Cornigliano, ci si imbatte nella Scuola d’Arte Cinematografica (SDAC). Con corsi che partono da ottobre o da febbraio, aperti ai ragazzi a partire dai 16 anni, la scuola prevede corsi professionali composti da lezioni e stage sul set di: regia e regia televisiva, montaggio, sceneggiatura, colonne sonore, effetti speciali, tecnico del suono, operatore e fotografia per il cinema.