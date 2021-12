Corpo di ballo genovese alla finale di "Ballando con le Stelle" su Rai Uno

Alla finale del popolare talent "Ballando con le stelle", in diretta su Rai Uno sabato 11 dicembre 2021, si esibirà un corpo di ballo tutto genovese.

Si tratta dei Waackin' Fever, crew che nasce nel 2014 a Genova da un idea dell’insegnante e coreografa Silvia Cerdelli, direttrice della Groovies Dance School di Busalla, scuola di danza votata alla streetdance e alle contaminazioni artistiche, con lo scopo di formare ballerini professionisti. Silvia si e? avvicinata a questa particolare danza, il waaking, durante tutto il suo percorso di formazione che ha svolto, e che continua a svolgere, in America, precisamente a New York, dove si reca da circa 20 anni, durante l’ estate esclusivamente per l'approfondimento e lo studio dei vari stili di ballo per poi insegnare gli stessi ai suoi allievi presso la sua scuola. Inoltre sempre nella Grande Mela, ha preso parte a numerosi spettacoli e a programmi televisivi.

Silvia si e? innamorata del waacking seguendo il suo insegnante Tyrone “The Bone” Proctor” che l’ha nominata come chapter per l’Italia e diventando la Mother of Imperial House of Waacking Italy, che ha come obiettivo quello di promuovere i valori di questa disciplina, unendo altri esponenti presenti nel territorio italiano.

Il gruppo ha mosso i suoi primi passi attraverso i piu? importanti eventi dedicati alla streetdance italiana, conquistando numerosi podi. Sull’onda di questi successi, le ragazze sono state scelte come guest per uno degli eventi piu? importanti dedicati alla streetdance che si e? svolto aNew York, lo “Step Ya Game Up” organizzato ogni anno dalla crew “Elite Force” composta dai ballerini/coreografi di Michael Jackson (video clip "Remember The Time").

I successi per le ragazze arrivano anche nel campo delle Battles in freestyle di Waacking dove continuano a ottenere importanti riconoscimenti anche in Italia.

I coreografi sono Silvia Cerdelli (Mother Imperial House of Waacking Italy) e Filip Simaz (Imperial House of Waacking Italy) crew fondata da Tyrone “The Bone” Proctor (ballerino uciale del programma televisivo americano degli anni 70 - Soul Train), che uniscono il loro background artistico, dando vita a coreografie composte da Waacking e Voguing, due stili vicini ma nello stesso tempo lontani che garantiscono un’ esplosivita? alle idee coreografiche che le ragazze portano in scena.

In quest’ultimo anno si e? aggiunta la coreografa e ballerina newyorkese, di fama mondiale, Princess Lockeroo appartenente all’ Imperial House of Waacking USA.

"Ballando on the road" e? arrivato in seguito ad un provino. Con estremo stupore le ragazze sono passate davanti a numerosi ragazzi talentuosi. Durante il programma, finite la loro esibizione, la giuria e Milly Carlucci sono rimasti colpiti dalla loro performance e dunque per la crew si aprono le porte della puntata finale di "Ballando con le stelle".