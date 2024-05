Coppa del mondo del panettone 2024: una summer edition con gelato lo trasforma in dolce estivo

Chi dice che d’estate non si possa mangiare il panettone? E che durante l'inverno non si mangi il gelato? A Genova sabato 18 maggio al Porto Antico arriva, per la seconda volta, l’edizione estiva della Coppa del mondo del panettone e lancia una sfida ai pasticceri gelatieri partecipanti: unire la fragranza del panettone con la cremosità del gelato per andare oltre alle nostre abitudini.

“Ci siamo inventati una Summer Edition perché bisogna destagionalizzare sia il panettone che il gelato – spiega Giuseppe Piffaretti, ideatore e organizzatore dell’iniziativa – L’edizione estiva è una costola del grande evento internazionale che si svolge nel mese di novembre, ormai da quattro anni, dove panettoni da tutto il mondo si sfidano a Milano per vincere la coppa”. L’obiettivo è quindi quello di rendere i due dolci, rispettivamente invernale ed estivo per antonomasia, dolci perfetti per ogni periodo dell’anno. Durante la giornata avranno spazio anche i pasticceri gelatieri genovesi, che offriranno al pubblico assaggi di gelato al pandolce preparato per l’occasione.

Durante la competizione – che si svolgerà con la collaborazione del maestro Eugenio Morrone, campione del “Gelato World Cup" edizione 2020 – i panettoni in gara dovranno essere prima svuotati e poi riempiti con tre tipi diversi di gelato. Dato che quest’anno Genova è la Capitale Europea dello Sport, i concorrenti dovranno decorare il panettone a tema sportivo. In quest’ultima categoria sarà il pubblico stesso, tramite un’app, a decretare il vincitore.

A selezionare invece il miglior panettone “summer edition” sarà una giuria di prestigio, composta da Onofrio Vitti, ambasciatore del Gelato artigianale italiano nel mondo; Angelo Grasso, maestro gelatiere e tecnico Bravo spa; Giuseppe Zerbato, vincitore dell’edizione 2023; Luciana Poliotti, storica del gelato fondatrice dell’evento Coppa del mondo della gelateria; l’assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Genova; Filippo Tagliafico, presidente associazione pasticcerie Fipe-Confcommercio Genova, Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Genova gelatiere, Francesco Mastroianni maestro gelatiere APEI; Maurizio Caviglia segretario generale della Camera di commercio di Genova. La giuria decreterà il miglior abbinamento e valuterà l'estetica del prodotto, la corretta temperatura di degustazione combinata con il panettone e la farcitura, la pulizia del taglio e la struttura interna oltre che il gusto.

L'evento è gratuito ed aperto al pubblico. La serata inizierà alle 18 e fino alle 23 sarà possibile degustare gratuitamente il gelato e il pandolce genovese - realizzati da pasticceri gelatieri genovesi - assistere ai lavori della giuria e allo spettacolo live di sculture di ghiaccio e decorazione con la frutta.

“Ho accolto con piacere la proposta di fare a Genova questa seconda edizione della Summer Edition della Coppa del mondo del panettone chiedendo che la si potesse "rendere molto genovese" – dice Paola Bordilli, assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco -. Ecco così che i gelatieri genovesi, in collaborazione con i pasticcieri, si cimenteranno nella realizzazione di un gusto di gelato al pandolce, proprio per ricordare il campionato del pandolce nato a Genova l'anno scorso”.