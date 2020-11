Zona arancione, quali quartieri comprende il Comune di Genova, e quali sono i confini della città?

Ci si può spostare per andare da un quartiere all'altro? Fin dove arriva il territorio del Comune di Genova? Sono tante le domande che in queste ore vengono rivolte alle autorità da cittadini spaesati. Vediamo di chiarire alcune cose.

Ci si può spostare tra un Comune e l'altro?

No, in zona arancione (cioè, attualmente, anche in Liguria) sono consentiti solo gli spostamenti all'interno del proprio Comune, ma non quelli tra altre Regioni e tra altri Comuni, anche della stessa regione.

Dunque, nel caso di una persona residente a Genova, ci si può spostare internamente alla città, ma non si può uscire da Genova. A meno che ovviamente non si abbiano comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità (per cui è necessaria l'autocertificazione, che può essere procurata anche dalle stesse forze dell'ordine).

Quali sono i quartieri di Genova?

Ricordiamo che il territorio del Comune di Genova è suddiviso in 9 municipi: Centro Est, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente, Medio Levante, Levante. Essendo i municipi parte del Comune, ci si può spostare tra un municipio e l'altro.

Cerchiamo di guardare alla composizione del territorio ancora più da vicino, per capire quali sono i quartieri del Comune di Genova. Siccome siamo in zona arancione e all'interno dell'intero comune ci si può muovere, è possibile ad esempio andare da Oregina a San Desiderio, o da Voltri a Nervi, da Bolzaneto a Pontedecimo, e così via.

Ecco le unità urbanistiche che si trovano sull'Annuario Statistico del Comune di Genova:

Centro Est

Lagaccio - Oregina - Pre' - Maddalena - Molo - San Nicola - Castelletto - Manin - San Vincenzo - Carignano

Centro Ovest

Campasso - S. Gaetano - Sampierdarena - Belvedere - S. Bartolomeo - Angeli - S. Teodoro

Bassa Val Bisagno

S. Agata - S. Fruttuoso - Quezzi - Fereggiano - Marassi - Forte Quezzi

Media Val Bisagno

Parenzo - S. Pantaleo - Montesignano - S. Eusebio - Molassana - Doria - Prato

Val Polcevera

Borzoli Est - Certosa - Rivarolo - Teglia - Begato - Bolzaneto - Morego - S. Quirico - Pontedecimo

Medio Ponente

Sestri - S. Giovanni Battista - Calcinara - Borzoli Ovest - Cornigliano - Campi

Ponente

Crevari - Voltri - Ca' Nuova - Palmaro - Pra' - Castelluccio - Pegli - Multedo

Medio Levante

Foce - Brignole - Chiappeto - S. Martino - Albaro - S. Giuliano - Lido - Puggia

Levante

Bavari - S. Desiderio - Apparizione - Borgoratti - Sturla - Quarto - Quartara - Castagna - Quinto - Nervi

Località abitate

Ecco inoltre, sempre sullo stesso documento, le località abitate sempre all'interno del Comune di Genova:

Acquasanta - Aggio - Begato - Burba - Fiorino - Montelungo - Pino Soprano - Vesima - Borgano - Bricco - Camaldoli - Camposilvano - Cantalupo - Carpenara - Carpinello - Cartagenova - Carupola - Case Brusinetti - Case Condotti - Case Porcelletta - Cavassolo - Ceresola - Chiesino - Ciambrin - Collegio - Costa d'Aggio - Cremeno - Creto - Filanda Profondo - Fontana - Fregoso - Garbo - La Presa - Molini di Trensasco - Nocetto - Padri Passionisti - Penna - Premanico - Ravin - Ronco - Sambuco - San Biagio - San Carlo - San Nicolò - Serino - Serrato - Stazione Acquasanta - Vignolo - Villa Piston

Per quanto riguarda i confini esatti del Comune di Genova, si possono calcolare utilizzando quelli dei singoli municipi.