Concorso internazionale "Città del Vino", cinque etichette liguri ricevono la medaglia d'oro

Sono cinque le etichette liguri che portano a casa la medaglia d'oro della 22esima edizione del concorso enologico internazionale Città del Vino e Grappa Award che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 campioni di vino partecipanti, di cui l’80% italiani e il 20% da 11 Paesi di tutto il mondo.

Dalla nostra regione hanno ricevuto il premio l'azienda agricola Federici di Luni (La Spezia) con il Pian del Fico e il Rosato Liguria di Levante Prima Brezza, le cantine Lunae Bosoni sempre di Luni con il Cuvee Lunae Brut, l'azienda agricola Enrico Dario di Maria Clara Enrico di Albenga (Savona) con il Pigato Doc Riviera Ligure di Ponente e infine l'azienda agricola Dell'Erba, sempre di Albenga, con il Pigato Riviera Ligure di Ponente

Le selezioni si sono svolte nei giorni scorsi a Gorizia, in pieno centro storico. La premiazione si terrà a Roma in Campidoglio il prossimo 8 luglio.

“Una importante edizione del concorso internazionale Città del Vino, giunto alla 22 esima edizione - evidenzia il presidente di Città del Vino, Angelo Radica - che si conferma per qualità dei territori enologici e delle produzioni e per attirare aziende vitivinicole da tutto il mondo. Voglio sottolineare le ottime performance di nuovi paesi partecipanti come Libano e Israele e le buone partecipazioni di Cile e Messico anch’essi alla loro prima partecipazione. Successi per i vini italiani, da nord, centro e sud: nelle selezioni di Città del Vino il pregio di valutare i vini non solo dal punto di vista tecnico (per la loro qualità oggettiva), ma soprattutto per il loro legame con il territorio, per la loro capacità di emozionare e per ribadire il valore del rapporto tra le aziende e i Comuni. Essere Città del Vino è un valore aggiunto per le cantine di tutta Italia”.