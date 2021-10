Acquario, torna il concorso per dormire "sotto l'acqua" nella stanza di SpongeBob

Per l’atteso debutto di "Kamp Koral", la serie spin off del mitico SpongeBob, in onda dal 10 ottobre ogni domenica alle 20 su Nickelodeon (Sky 605), ritorna il grande concorso “Una notte all’Acquario con SpongeBob” ideato da Nickelodeon, il brand di Viacom International Media Networks Italia per ragazzi e famiglie, e da Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova, che mette in palio per i vincitori un’incredibile opportunità: trascorrere una notte in un suggestivo scenario all’interno dell’Acquario, nella fantastica camera completamente brandizzata a tema SpongeBob, allestita nel tunnel davanti alla grande vasca dei delfini del Padiglione Cetacei.

Il concorso ritorna dopo l’incredibile successo delle passate edizioni, questa volta però cambiando la meccanica: per partecipare bisognerà guardare la nuova serie Kamp Koral, che ci farà fare un vero e proprio salto nel passato per ripercorrere le prime avventure di SpongeBob e dei suoi più grandi amici all’età di 10 anni, tutte le domeniche alle 20.00 su Nickelodeon (Sky 605) e scoprire il personaggio del giorno in sovraimpressione. Successivamente bisognerà visitare il sito www.nicktv.it/acquario, cliccare sulla risposta corretta sperando di essere estratti e preparare così maschera e boccaglio per l’incredibile premio.

“Una notte all’Acquario con SpongeBob” è un’esperienza rivolta principalmente a famiglie con bambini, ma anche a gruppi di amici che vogliono vivere insieme questa esperienza in una sorta di “Pigiama Party”. Oltre alla possibilità di vincere una notte all’interno di questo mondo sommerso, sarà anche possibile visitare con una guida esperta tutta la struttura dell’Acquario di Genova e scoprire i segreti del mare dalla sera, nel magico mondo notturno, fino alla mattina, nel momento del risveglio della struttura.

In base alle ultime disposizioni ministeriali, l’Acquario di Genova è visitabile esclusivamente mostrando al personale di accoglienza il Green Pass. Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

È obbligatorio (dai 6 anni in su) indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.