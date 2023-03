I cantanti di Sanremo in tour a Genova: si inizia con Tananai e Rosa Chemical

Giovani ed esplosivi. Le due rivelazioni di Sanremo Rosa Chemical e Tananai faranno tappa anche a Genova durante i loro tour estivit. Sono state già fissate le prossime date dei concerti, entrambi nel mese di luglio e all’Arena del Mare al Porto Antico.

Dopo aver duettato a Sanremo 2022 durante la serata cover, con un’inedita versione di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, Rosa Chemical e Tananati stanno scalando le classifiche e abbracciando un pubblico sempre più ampio. I fan genovesi avranno modo di ascoltarli dal vivo all’interno del Live in Genova Festival 2023, che tra le altre date in programma prevede: venerdì 14 luglio alle 21.30 il concerto di Rosa Chemical, sabato 15 luglio alle 21 il live di Tananai. I biglietti sono ora disponibili online sul sito di Friends and Partners, produttori dei due concerti insieme a Magellano Concerti.

Dietro al nome di Rosa Chemical si nasconde quello di Manuel Franco Rocati. Nato a Grugliasco in provincia di Torino nel 1998, si è avvicinato al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer. I brani che lo fanno emergere "Polka", "Polka 2", "Polka 3" e i temi maggiormente trattati dall’artista sono la libertà di essere se stessi e l’amore libero. Il messaggio che l’artista vuole comunicare è “siate ciò che volete, vivete in libertà e soprattutto non limitatevi. Non c’è nulla di più bello che convivere e ispirarsi l’uno con l’altro nelle proprie diversità”. Ed è ciò che dice anche nella canzone "Made in Italy" con cui ha partecipato al Festival di quest’anno, in cui canta: “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì”.

Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino. Ha inizia la sua carriera nella musica come produttore con lo pseudonimo di Not For Us. Iniziando a scrivere testi, ha cambiato il nome d’arte in Tananai, riprendendo l’affettuoso appellativo che suo nonno usava per chiamarlo. Dopo la pubblicazione nel 2020 del suo primo EP “Piccoli Boati”, il 2021 ha inaugurato una nuova fase della sua carriera: l’anno si è aperto con la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN”, brano che ottiene la certificazione di triplo disco di platino e il risultato di 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify. Al 72esimo Festival di Sanremo nel 2022, con il singolo “Sesso occasionale” (certificato doppio disco di platino), dopo essere attivato ultimo in classifica si è comunque guadagnato l’attenzione di critica e pubblico, accresciuta dalla sua collaborazione con Fedez e Mara Sattei per la hit estiva “La dolce vita”, certificata quadruplo disco di platino.

Dopo il successo del quinto posto in classifica al 73° Festival di Sanremo, in gara con “Tango”, il cui video ha riscosso grande attenzione per aver raccontato la storia d’amore di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini separati dal conflitto, Tananai tornerà a suonare live in un tour nei palazzetti nel mese di maggio 2023 (Napoli, Roma, Milano, Firenze, Padova), proseguendo poi con la tournée estiva nei maggiori festival.