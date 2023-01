Concerti a Genova 2023, ecco le date dei prossimi eventi musicali in città

È forse l’attesa del piacere il piacere stesso? La data del concerto dei nostri cantanti preferiti è una di quelle cose che si attendono per mesi o addirittura anni. Ed è ancora più emozionante se quel nostro cantante preferito si esibisce nella nostra città. Con il sistema degli acquisti online è diventato sempre più difficile accaparrarsi i biglietti in tempo, per cui non è mai troppo presto per dare un’occhiata alle date dei concerti futuri e farsi un’idea su quali potrebbero interessarci di più. Per facilitare la ricerca, ecco qui un elenco delle date dei concerti in programma a Genova per il 2023.

Massimo Ranieri – 12 gennaio

Teatro Carlo Felice

– 12 gennaio Teatro Carlo Felice Elio. Ci vuole orecchio – 21 e 22 gennaio

Politeama Genovese

– 21 e 22 gennaio Politeama Genovese Pierpaolo Capovilla – 27 gennaio

Teatro La Claque

– 27 gennaio Teatro La Claque Meg – 17 marzo

Giardini Luzzati

– 17 marzo Giardini Luzzati The Duke Ellington Orchestra – 24 marzo

Politeama Genovese

– 24 marzo Politeama Genovese Ornella Vanoni. Le Donne e la Musica – 30 gennaio

Politeama Genovese

– 30 gennaio Politeama Genovese Pink Floyd Legen. Atom Heart Mother – 7 marzo

Politeama Genovese

– 7 marzo Politeama Genovese Nanowar Of Steel – 18 marzo

Crazy Bull

– 18 marzo Crazy Bull Nino D’Angelo – 20 marzo

Politeama Genovese

– 20 marzo Politeama Genovese Alla scoperta di Morricone. Ensemble Symphony Orchestra – 23 marzo

Politeama Genovese

– 23 marzo Politeama Genovese Queen at The Opera – 25 e 26 marzo

Politeama Genovese

– 25 e 26 marzo Politeama Genovese Tommy Emmanuel e Mike Dawes – 28 marzo

Politeama Genovese

– 28 marzo Politeama Genovese Alfa – 11 aprile

Politeama Genovese

– 11 aprile Politeama Genovese Al Bano – 12 aprile

Politeama Genovese

– 12 aprile Politeama Genovese Simone Cristicchi e Amara – 21 aprile

Politeama Genovese

– 21 aprile Politeama Genovese Hotel Supramonte – 27 aprile

Politeama Genovese

– 27 aprile Politeama Genovese ABBAdream - 3 maggio

Politeama Genovese

- 3 maggio Politeama Genovese Canto libero. Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol – 4 maggio

Politeama Genovese

– 4 maggio Politeama Genovese Niccolò Fabi – 24 maggio

Politeama Genovese

– 24 maggio Politeama Genovese Kraftwerk 3D – 8 luglio

Arena del Mare Porto Antico

– 8 luglio Arena del Mare Porto Antico Bresh – 9 luglio

Porto Antico

– 9 luglio Porto Antico Max Gazzé – 22 novembre

Politeama Genovese