Come si mangia la focaccia? Ecco il modo giusto che forse non tutti conoscono

Focaccia che bontà: a Genova è una specialità della tradizione amata da grandi e piccini, da mangiare a tavola o come spuntino fuori orario, è più genuina delle merendine confezionate, e si gusta davvero a tutte le ore, dalla colazione alla cena. Non solo: qui nella Superba la prepariamo in tutti i modi. Non c'è solo la focaccia classica genovese, ma abbiamo anche diverse varianti tra cui quella alle olive, di patate, di farina di castagne, e molto altro.

Non tutti però forse sanno che esiste anche un modo giusto per mangiarla: ebbene sì, perché la degustazione di questa specialità è un'arte, e nessun dettaglio dev'essere lasciato al caso.

La focaccia genovese va mangiata "capovolta": la parte superiore, quella più dorata dove, per intenderci, rimangono l'olio e il sale, deve toccare infatti direttamente la lingua, per una degustazione ottimale. Deve entrare subito in azione, infatti, il gusto del sale e dell'olio che, per una focaccia a regola d'arte, deve essere di ottima qualità.