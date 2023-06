Come raggiungere Portofino da Genova: durata e itinerari

A dividere Genova da uno dei borghi più amati e famosi della Riviera di Levante sono 33,2 km. La bellezza di Portofino risiede proprio nella sua particolare ubicazione, che la porta ad essere non facilmente raggiungibile dai più comuni mezzi di trasporto. Il metodo migliore per raggiungere il borgo marinaro sono, a nostro parere, i piedi, dato che è circondata da strade e sentieri perfetti per il trekking. Ma per coloro che preferissero la comodità o volessero fare soltanto una sosta veloce, ecco alcune soluzioni.

Come raggiungere Portofino in treno

Portofino non ha una stazione dei treni, la più vicina si trova a Santa Margherita Ligure. Per raggiungerla, salire dalle stazioni di Genova Brignole o Genova Principe, prendere un Regionale, Regionale Veloce o Inter City direzione levante e scenderem appunto, alla stazione Santa Margherita Ligure - Portofino. Dalla stazione è possibile prendere un taxi o il bus 82. Oppure percorrere una passeggiata (asfaltata) sul mare di circa 5 chilometri.

Come raggiungere Portofino in autobus

Una scelta panoramica può essere quella del bus scoperto, che parte da Genova in mattinata e torna nel pomeriggio. Permette di ammirare le località costiere che dividono partenza e destinazione, ovvero Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo.

Come raggiungere Portofino in battello

Per gli amanti del mare, consigliamo fortemente il battello, da cui è possibile ammirare la riviera con un punto di vista diverso dal solito. Il servizio è offerto dalla compagnia Golfo Paradiso, le imbarcazioni sono attive da marzo a ottobre, il costo dipende dalla tipologia di itinerario e le fermate previste sono a Genova Nervi, Camogli e San Fruttuoso. La compagnia Traghetti Portofino propone invece diverse linee: linea 1 (Rapallo, Santa Margherita, Portofino, San Fruttuoso), linea 2 (Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Portofino, San Fruttuoso), linea 2 bis (Deiva Marina, Moneglia, Portofino, San Fruttuoso). Se si preferisce un tour organizzato, si può optare per i tour di andata e ritorno in barca, con una durata media di quattro ore e mezza e partenza dal Porto Antico.

Come raggiungere Portofino in macchina

Per raggiungere Portofino in macchina – ma attenzione, una volta arrivati, alla difficoltà di trovare parcheggio – prendere l'autostrada A12 uscendo al casello di Rapallo. Alla prima rotonda proseguire diritto seguendo le indicazioni per Santa Margherita Ligure (5 km) e Portofino (9 km). Arrivati ad una seconda rotonda, prendere la prima uscita e seguire la strada che costeggia il torrente. Una volta giunti ad un incrocio, imboccare la SS1, seguire i cartelli per Portofino e proseguire lungo corso Cristoforo Colombo. Nei pressi del porto prendere la strada che sale, via San Michele, costeggiando il litorale dall'alto. Attraversare San Michele di Pagana e poi Santa Margherita Ligure. Seguire la linea di costa uscendo dalla cittadina, senza abbandonare mai la provinciale litoranea che passa da Paraggi per poi arrivare nel centro di Portofino.