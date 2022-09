"Il Collegio 7", nel cast ci sono anche la genovese Giada Scognamillo e la chiavarese Sofia Brixel

Tutti gli appassionati attendono l’esito dei provini per la selezione della settima edizione del "Collegio", serie televisiva in onda ogni sera su Rai 2 nella fascia pre-serale. La docu-fiction vede come protagonisti un gruppo di liceali costretti a fare i conti con i severi docenti all’interno del collegio bergamasco Celana. La prima puntata era stata programmata per il 27 settembre, ma è stata rimandata di qualche settimana.

Quest’anno, per la prima volta, gli adolescenti verranno catapultati nell’Italia del 1958 e dovranno superare non solo interrogazioni ed esami, ma anche rapporti di amicizia e problematiche, per poter ottenere la licenza media. E, tra i nomi dei protagonisti di Collegio 7, leggiamo quest’anno quello di una giovane genovese, Giada Scognamillo, e della chiavarese Sofia Brixel.

Il fresco ed esuberante cast 2022 è infatti composto da:

Giulia Wnekowicz, 14 anni, Figline Valdarno;

Luna Tota, 15 anni, Roma;

Damiano Severoni, 16 anni, Tivoli;

Giada Scognamillo, 17 anni, Genova;

Priscilla Savoldelli, 15 anni, Gandino;

Samuel Rosica, 14 anni, Bitonto;

Gabriel Rennis, Ostia;

Mattia Patané, 16 anni, Riposto;

Alessandro Orlando, 17 anni, Torre Annunziata;

Zelda Nobili, 15 anni, Milano;

Tommaso Miglietta, 14 anni, Lizzanello;

Apollinaire Manfredi, 15 anni, Congo;

Marta Maria Erriquez, 16 anni, Venaria Reale;

Davide Di Franco, 16 anni, Bisceglie;

Mattia Camorani, 15 anni, Faenza;

Davide Cagnes 17 anni, Montebelluna (TV);

Sofia Brixel, 16 anni, Chiavari (GE);

Alessandro Bosatelli, 14 anni, Brembate (BG);

Elisa Angius 15 anni, Sardegna;

Alessia Abruscia, 14 anni, Calabria.

Chi è Giada Scognamillo?

Giada ha solo 17 anni, ma è già campionessa di ginnastica ritmica e tra poco farà parte della trasmissione Rai Il Collegio. È una studentessa, frequenta il liceo artistico Klee Barabino e ha una grande passione per la ginnastica, che insegna alle allieve più piccole. Il suo aspetto da “principessina”, come lo definisce lei, nasconde in realtà un animo ribelle e tanta grinta. Sui social è molto attiva con balletti e voiceover, specialmente su TikTok. La mamma, nella scheda di presentazione trasmessa in televisione, confessa: “forse un po’ di collegio le farà bene”, tutta la sua famiglia non vede l’ora di vederla sullo schermo.

E chi è Sofia Brixel?

Sofia è nata a Chiavari nel 2006 ed è oggi una star del web con i suoi 100 mila follower. Usa i social come il suo diario, racconta la sua vita privata ed esprime il suo punto di vista: si definisce modella, attrice e influencer, nel 2021 ha partecipato alle selezioni per diventare Miss Reginetta d’Italia. Il suo sogno è in realtà quello di diventare psicologa, approfitta della sua popolarità del momento per divertirsi e comunicare con i suoi follower.