Genova nella top 10 delle relazioni extraconiugali estive

Estate, profumo di vacanze, caldo e giornate più lunghe: la voglia di evasione dalla routine, anche di coppia, registra picchi altissimi secondo Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali.

È uscita così la nuova top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo del 2023 e Genova è in sesta posizione.

Sul podio Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, continua imperterrita a capitanare la classifica, seguita rispettivamente da Roma e Milano.

Proseguendo per la classifica di Ashley Madison, Pisa si aggiudica la quarta posizione risalendo di ben 7 posizioni rispetto all’estate 2022; la Toscana è anche rappresentata da Firenze, settima città ad alto bollore estivo. Il sud Italia recupera terreno quest’estate, basti pensare che Bari avanza di 15 gradini e si attesta al quinto posto e ben altre 3 città meridionali appaiono per la prima volta nella top 20 di Ashley Madison: in ordine si trovano Catania (16esima), Napoli (18esima) e Palermo (19esima). Con un breve pit-stop a Genova (sesta, più alta di una posizione rispetto al passato), il viaggio nelle mete più intemperanti continua a Udine (ottava), Bologna (nona) e Torino (stabile al decimo posto).

La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo

1. Trieste

2. Roma

3. Milano

4. Pisa

5. Bari

6. Genova

7. Firenze

8. Udine

9. Bologna

10. Torino

11. Venezia

12. Reggio Emilia

13. Modena 1

14. Padova

15. Vicenza

16. Catania

17. Verona

18. Napoli

19. Palermo

20. Treviso

“Si avvicina l’estate, e con essa il desiderio sempre più forte di evasione – commenta Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica e socia fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia – I rapporti extra coniugali registrano ogni anno un forte aumento durante la bella stagione, periodo in cui le tensioni della vita quotidiana, lo stress lavorativo e la routine famigliare subiscono spesso una brusca interruzione a favore di un nuovo tempo per sé stessi, fatto di viaggi, nuove conoscenze e divertimento. Caratteristica chiave è la sospensione del tempo: perché durante i mesi estivi si ha la percezione che ruoli e abitudini si interrompano momentaneamente a favore di una maggiore disinibizione che aumenta il desiderio e la volontà di sperimentarsi e giocare”.