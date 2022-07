Pesto genovese: la classifica dei migliori produttori secondo Gambero Rosso

Parlare di pesto a Genova significa toccare una vera 'religione', tant'è vero che nella Superba fin da piccoli si imparano i pochi e semplici ingredienti per il condimento tipico della Liguria.

Basilico genovese Dop, pinoli, aglio, sale possibilmente grosso, pecorino sardo e parmigiano: il tutto pestato nel mortaio - oppure passato nel mixer come si usa adesso - genera la salsa genovese per eccellenza. Sembra facile, ma ovviamente per una realizzazione a regola d'arte non lo è e, soprattutto, non tutto il pesto è uguale: contano la qualità degli ingredienti, le proporzioni e anche il procedimento.

Gambero Rosso - celebre portale di enogastronomia - è andato alla scoperta del miglior pesto alla genovese, assaggiando i prodotti di una trentina di aziende e ha stilato una classifica che comprende a sorpresa produttori non solo liguri: