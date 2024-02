Le città italiane con più ore di sole: ecco dove si posiziona in classifica Genova 

Il sole è un vero toccasana non solo per il nostro organismo ma anche per il nostro umore. La carenza di luce dei mesi invernali – soprattutto nelle zone del nord Europa dove questo fenomeno si fa sentire in maniera particolare – può comportare effetti sull’equilibrio psicofisico che si manifestano con stati d’ansia, depressione e cattivo umore. Stando a queste teorie scientifiche, le città più soleggiate dovrebbero essere le più felici.

E dunque quali sono le città in Italia dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole? È vero che il Sud è sempre più soleggiato del Nord? Quali sono le città ultime in classifica? In una graduatoria di 50 località italiane che analizza le ore medie di sole al mese nel corso dell’ultimo anno, ecco dove si posiziona Genova – secondo uno studio condotto da Holidu sulla base dei dati del World Weather Online.

Al primo e al secondo posto si trova la Sicilia con, rispettivamente, Catania e Siracusa. La prima conta 274,9 ore mensili di sole, la seconda 274,1. Medaglia di bronzo va a Cagliari, con 269,5 ore solari medie mensili. A completare la top 5 ci sono Andria, salita di 16 posizioni rispetto a due anni fa, e Pescara.

Dove si piazza la Liguria? A quanto pare la nostra regione non ottiene un primato di “luminosità”. Il capoluogo ligure ottiene la 38esima posizione, con una media di ore di sole al mese pari a 218,3. Rispetto alle statistiche del 2022, pare che Genova sia scesa di 33 posizioni. Le ultime due città in classifica sono, come si poteva intuire, in montagna: al 49esimo posto troviamo Trento, con 198,5 ore, e al 50esimo Aosta, con 170,6 ore medie mensili.