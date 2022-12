Fabbriche di cioccolato genovesi: viaggio in 7 realtà artigianali del territorio

La fabbrica di cioccolato non è soltanto un libro di Roald Dahl o un film di Tim Burton. È quel luogo magico dove ogni giorno maître chocolatier appassionati ed esperti preparano, con le ricette di una volta, una delle cose più buone del mondo. Basta passare accanto ai loro laboratori per sentire quel profumo inconfondibile a cui è difficile resistere. E a Genova abbiamo la fortuna di incontrare quel profumo quando camminiamo per i vicoli del centro, accanto a una delle nostre pasticcerie o cioccolaterie storiche.

Partiamo con Buffa Cioccolato in via Fiasella. Cioccolateria storica, nata nel 1932, è oggi gestita da Francesco Liotta ed Enrica Vicchi Musante, la quale a partire dagli anni ’70 ha fondato il suo laboratorio di produzione a mano di praline, boeri e uova pasquali. Le creazioni di Buffa comprendono pralineria, cioccolatini e cremini, tavolette, frutta al liquore, agrumi e zenzero ricoperti di cioccolato fondente.

Al Porto Antico, in via del Molo, c’è Chocolat, pasticceria e cioccolateria dove tutto viene prodotto a mano e con prodotti di alta qualità. Oltre ai cioccolatini classici, fondenti o al cioccolato, anche proposte diverse come cuoricini ripieni al caramello, tartufi ricoperti di granella di pistacchio o di nocciola, cremino alla nocciola, gianduiotti ricoperti, mediant con bacche di goji o con nocciole caramellate, scorzette di arancia

Cioccolateria Romeo Viganotti è un laboratorio artigianale in vico dei Castagna che ogni giorno fa uso di macchinari e stampi d’epoca, risalenti a più di 150 anni fa. Oggi i cioccolatieri Boccardo, attuali gestori dell’attività, producono oltre 150 tipologie tra praline (Boeri, scorzette d’arancia, croccantini, cremini), zuccherini, cioccolati aromatizzati e ginevrine, gocce di rosolio, pasta di mandorle e fondant.

A Cornigialiano c'è Il Tempio del Cioccolato è condotto dalla famiglia Le Rose dal 1979, esperta di pasticceria classica e moderna e cioccolateria. Prepara torte da cerimonia, pralineria con tutta la gamma di abbinamenti e sapori e cioccolato in tutte le sue forme, anche in scultura. Nel 2016 è stata realizzata, per un percorso di solidarietà, un’Arca di Noè di cioccolato di 250 chili.

In via del Portello troverete la Pasticceria e Confetteria storica Profumo, dove la famiglia si tramanda dal 1827 i segreti dell’arte pasticcera. L’offerta di confetteria spazia dalle pralines (cioccolatini ripieni in una variante di trenta sapori) ai classici confetti Avolta, dal torrone gianduia e nocciole tostate o torrone bianco classico con mandorle e pistacchi e olive di cioccolato, marroni canditi, pasta gianduia spalmabile, confetti al cioccolato di tutti i colori.

Romanengo 1780, oltre ad essere la confetteria più antica d’Italia, è anche cioccolateria. Qui il cioccolato viene prodotto “all’antica” lavorato con il mescolatore e la conca in granito: solo pasta di cacao, zucchero e burro di cacao. Viene preparato solo per due importanti stagioni: a Pasqua, per uova, conigli, galline, tartarughe e nidi, e a Natale, modellato in una vasta gamma di cioccolatini nudi e incartati. I due punti vendita sono in via Roma e in via di Soziglia.

Dal 1933 alla Foce, in via Santa Zita, c’è poi la fabbrica di cioccolato Zuccotti, a conduzione familiare, dove vengono preparate ancora oggi le antiche ricette di una volta. Ogni cioccolatino è preparato a mano, con ingredienti genuini e abbinamenti sempre nuovi. Si possono assaggiare: i ricoperti (scorzette d’arancia, croccantini, nocciole, mandorle o menta), il nocciolato, la mattonella di cremino, la crema di gianduia spalmabile e poi griotte, Boeri, liquori, Caracas, gianduia ricoperto, cremini, meneghini.