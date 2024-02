Le Cinque Terre tra i 7 migliori luoghi da visitare in Italia quest'anno secondo Forbes

La Liguria torna sulle pagine di Forbes, il prestigioso periodico statunitense. In un recente articolo di Ramsey Qubein dal titolo '7 migliori posti da visitare in Italia quest'anno' viene citata anche una porzione del nostro territorio, ovvero le Cinque Terre.

"Poiché questa porzione della costa del Mar Ligure - si legge nell'articolo - è composta da cinque piccoli centri (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore), le folle tendono a essere più sparse tra loro. Ma queste città sono piccole e i mesi estivi le vedono piene fino all'inverosimile. Invece, opta per la tarda primavera o l'inizio dell'autunno, quando il clima non è così caldo e ci sono più offerte".

"Passeggia tra le città facendo escursioni, prendendo i treni panoramici, guidando per le strade tortuose o anche via mare. Se volete visitare alcune delle altre famose città della regione, questa può essere una buona base di partenza. Portofino si trova a breve distanza in auto".

"Altre gite di un giorno includono una visita a Pisa, sede della sua famosa torre pendente, e una città italiana che vale la pena esplorare a piedi", conclude l'autore.