Cinema, tutti i biglietti a 3,50 euro fino a giovedì: ecco dove

Fino al 15 giugno si potrà andare al cinema pagando un biglietto speciale a € 3,50, per qualsiasi film in programmazione. Si tratta della seconda edizione di Cinema in Festa, iniziativa quinquiennale voluta da Anec (Associazione Italiana Esercenti Cinema), Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive) con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello.

Anche Genova aderisce all'iniziativa e sono già una decina le sale ad aver detto sì, tra queste: Circuito Cinema Genova (America, Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori), Cinema della Consolazione, Filmclub, Albatros, Uci Fiumara e e The Space, ma la lista è ancora in aggiornamento e si può consultare sul sito ufficiale.

“Cinema in Festa aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un’esperienza collettiva unica e irrinunciabile, che arricchisce le persone ma anche interi territori, quartieri e città” aveva dichiarato il Ministro della Cultura Dario Franceschini in occasione della prima edizione.

Il pubblico per cinque giorni, dalla domenica al giovedì (in questo caso dall’11 al 15 giugno 2023), ha quindi la possibilità di assistere a tutti i film in normale programmazione. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà guardare tutti i film ma anche partecipare ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.