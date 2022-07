Cinema all'aperto: tutti gli appuntamenti dell'estate 2022

In spiaggia, nei parchi, in centro città, nei quartieri o in riviera: non importa dove, il cinema all'aperto è una tradizione sempre amatissima dell'estate. Con l'aiuto delle cuffie wi-fi, poi, in molti casi è possibile ascoltare il sonoro senza disturbare i residenti.

Ripartono così molte rassegne cinematografiche estive in giro per la città e non solo: ecco le principali.