I cinema all'aperto a Genova e provincia: la programmazione dell'estate 2021

Arriva l'estate e inizia la stagione dei cinema all'aperto, dall'intramontabile fascino vintage e ancor più apprezzati in un momento in cui è auspicabile stare all'aria aperta a causa dell'emergenza sanitaria.

Per molte persone l'estate coincide con il momento in cui finalmente tante cose si possono fare all'aperto: guardare un bel film in compagnia non fa eccezione, ed ecco che dunque molte arene estive riaprono le loro porte per permettere la visione di lungometraggi sotto le stelle.

Ecco alcuni cinema all'aperto allestiti per l'estate 2021 (cliccando sulla location è possibile leggere la programmazione dei film):

Palazzo Ducale - Fino al 4 luglio è possibile vedere i film della rassegna "Genova Reloaded 2021"

Cinema in Villa - Torna il cinema all'aperto a San Teodoro nella cornice di Villa Giuseppina

Sampierdestate - L'arena estiva in via Rolando

Campomorone: Prime visioni e film datati per l'arena estiva del Cabannun, arrivata alla 13esima edizione

Arenzano - Prime visioni e tanto altro nell'arena estiva del cinema Italia, con anche 3 appuntamenti gratuiti

Cogoleto - Rassegna totalmente gratuita al cinema all'aperto di Villa Nasturzio

Articolo in costante aggiornamento