Cinema all'aperto 2023: dove guardare film sotto le stelle

Guardare un film al cinema è bello. Se poi il cinema è all’aperto, sotto le stelle, magari con le sedie a sdraio e le cuffie alle orecchie, è ancora più bello. A Genova (e non solo) questa iniziativa viene riproposta ogni estate, con una programmazione sia di nuovi titoli nazionali e internazionali sia di grandi classici. Qui vi proponiamo alcune rassegne di cinema all’aperto in partenza per il 2023 (articolo in aggiornamento).

Sette opere prime in concorso, diciotto ospiti e quindici film in sette giorni, tre eventi speciali e un concerto. La quarta edizione del Festival cinematografico “Genova Reloaded”, anticipata dall’incontro con Alessandro Gassmann, si svolge dal 19 al 25 giugno 2023 a Genova, nelle tre sedi di Circuito sul Mare nei giardini di Sturla, Arena Ducale e cinema Sivori. Quest’anno verrà lasciato tanto spazio ai giovani con la sezione Cortocircuito, oltre che al pubblico votante, e si intraprenderà un percorso che parte dal caso di un film tutto ligure per arrivare a una star del cinema nazionale come Pierfrancesco Favino.

La quarta edizione di Genova Reloaded si aprirà lunedì 19 giugno alle ore 20.30 nel Circuito sul Mare, ai Giardini di Sturla, con la proiezione del film “Un mondo fantastico” di Michele Rovini, preceduto dal concerto di alcuni degli artisti che hanno partecipato alla sua realizzazione: Irene Buselli, Bobby Soul, Il collettivo Duro Dischi, Mike Fc Ferroni e Marco Buccellato. Il film è stato girato in Liguria e una delle sue battute è “Cicagna come Chicago”: in potenza, un cult. I protagonisti sono Andrea Bruschi e Diego Ribon, un musicista rientrato da Berlino per fare il supplente precario e un commercialista estroverso, indebitato fino al collo. Uniti da uno sguardo disincantato sul mondo, diventano amici. Nel cast sono numerosi gli attori genovesi di nascita o arte, da Alice Arcuri a Mauro Pirovano, Carola Stagnaro, Lazzaro Calcagno, Pino Petruzzelli. Ospiti della serata: Michele Rovini, Andrea Bruschi e il cast. È stato presentato in anteprima al Rome Independent Film Festival 2022 dove ha vinto il premio come miglior lungometraggio italiano; Andrea Bruschi e Diego Ribon hanno ottenuto il premio Miglior Attore al XII Asti International Film Festival.

Qui il programma completo della rassegna. Biglietti: film in concorso e Cortocircuito € 3,50, eventi speciali € 8,50. Validi gli abbonamenti Circuito Genova. In vendita online, presso le biglietterie delle sale di Circuito, al botteghino dell’Arena di Palazzo Ducale e di Circuito sul Mare a Sturla da mezz’ora prima l’inizio della proiezione, al Totem nel Cortile Minore di Palazzo Ducale. Per informazioni chiamare al 010 583261, scrivere a segreteria@genovareloaded.it oppure visitare il sito di Circuito Cinema Genova.

Anche l’Arena Albatros Rivarolo in via Roggerone (con parcheggio privato gratuito) propone la rassegna all’aperto “Un’estate di cinema”. Tutte le sere alle ore 21.30, a partire da giovedì 29 giugno 2023, verranno proposti i titoli italiani ed europei a 3,50 euro. Visitare il sito di Albatros Cinema per scoprire il programma completo.

Sarà cinema all’aperto anche a Cogoleto, a Villa Nasturzio, tutti i giovedì di luglio e agosto alle 21.30. Il programma prevede: giovedì 6 luglio Victoria e Abdul (Frears, 2017), giovedì 13 luglio Il diritto di contare (Melfi, 2016), giovedì 20 luglio Sonic – Il film (Fowler, 2020), giovedì 3 agosto Dumbo (Burton, 2019), giovedì 17 agosto Corro da te (Milani, 2022), giovedì 31 agosto Mrs. Doubtfire (Columbus, 1993). L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Cogoleto Turismo.