Calendario dei cimenti invernali 2023-2024

Ciménto, dal latino caementum indica sia “prova pericolosa, rischio” sia “dura prova morale”. Non si sa quale definizione si accosti di più all’esperienza del cimento invernale, ma sicuramente gli amanti di questa pratica dimostrano un grande coraggio. Si tratta di un appuntamento tra temerari che, in pieno inverno, con qualsiasi temperatura, si tuffano in mare insieme, giovani e meno giovani, nuove leve e veterani. Dopo il bagno “ristoratore”, di solito, i cimentisti approfittano dell’occasione per passare una giornata insieme, tra cibo, vino e chiacchiere. Per fosse sufficientemente impavido da compiere questo tipo di impresa, o anche solo per chi fosse curioso di vedere di cosa si tratta, ecco il calendario dei cimenti 2023-2024 in Liguria. Per avere maggiori informazioni sui singoli eventi visitare il sito cimento.it.

venerdì, 8 dicembre - Arenzano; Sestri Levante (baia di Portobello)

domenica, 10 dicembre - Deiva Marina (SP); Sori

domenica, 17 dicembre - Cogoleto; Quarto

domenica, 24 dicembre - Bogliasco; Principato di Monaco

lunedì, 25 dicembre - Vesima

martedì, 26 dicembre - Alassio (SV)

mercoledì, 27 dicembre - Borghetto di Santo Spirito (SV)

giovedì, 28 dicembre - Loano (Sv)

sabato, 30 dicembre - Albenga (Sv)

domenica, 31 dicembre - Spotorno (Sv)

(lunedì, 1 gennaio 2024 - Brindisi; Caorle; Pesaro)

sabato, 6 gennaio 2024 - Finale Ligure (SV); San Terenzo (SP)

domenica, 14 gennaio 2024 - Noli

domenica, 28 gennaio 2024 - Voltri 50^

domenica, 18 febbraio 2024 - Moneglia

domenica, 3 marzo 2024 - Genova