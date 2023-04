Ciclovia dell'ardesia: l'anello in bici da Lavagna all'entroterra

Un percorso ciclabile che sale dalla foce del fiume Entella tra canneti, bambù e salici. Trentatré chilometri immersi nel verde, 480 metri di dislivello, alla scoperta della storia della Val Fontanabuona. È la Ciclovia dell’ardesia, anello che collega la passeggiata a mare di Lavagna al comune di Gattorna

Il percorso inizia dalla passeggiata sul mare di Lavagna e, lungo un tratto interamente pianeggiante, giunge fino a Rivarola percorrendo tutta l’Oasi naturalistica dell'Entella, salendo lungo i margini del fiume. A partire dall’arrivo a Cicagna comincia la parte più impegnativa e soddisfacente del percorso: si risale la Val Fontanabuona attraversando boschi misti, castagneti e zone coltivate fino a Gattorna. Si può persino attraversare un ponte tibetano. Nei pressi di Cogorno, non ci si può perdere la Basilica dei Fieschi, antica cattedrale medioevale.

Il percorso è vario e, se i primi chilometri sono perfetti per normali bici da trekking, la parte finale si gode meglio in mountain bike con pneumatici adatti. Purtroppo ci sono tratti interrotti a causa delle alluvioni: si consiglia di procedere sulla Strada Statale 225 della Val Fontanabuona.

In caso di necessità infatti si può rientrare alla partenza, intercettando la SP 225 oppure la SP33 in molte località, personalizzando il percorso a piacimento. Visto che spesso il tracciato rasenta il torrente, si sconsiglia l'itinerario in condizioni meteo instabili.