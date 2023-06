La Cialtroneria è anche sul mare: cocktail, pinse e tapas in corso Italia

Gli appassionati di cocktail e mixology la conoscono già, la Cialtroneria in salita Pollaiuoli. Con il suo dehors in piazzetta, alle porte del cuore della movida genovese, il locale è nato a maggio nel 2021 da “un gruppo di giovani cialtroni con la passione per i cocktail, il mondo Tiki e la buona cucina”.

Per la stagione estiva ha deciso però di ampliarsi vicino al mare, inaugurando la Cialtroneria Sunset Drinks & Tapas in corso Italia, per la precisione in viale Nazario Sauro 1 (prendendo così il posto del Bar Sauro).

Aperto tutti i giorni dalle 18 all’1 di notte, il locale presenta una terrazza con tavoli vista mare. È il luogo ideale per gli amanti dei cocktails e degli aperitivi, con una vasta selezione di bevande creative e raffinate. Ha una lista infinita di cocktail insoliti, come: Madagascar (rum, Grog, Baron samedi, cannella, datteri, cordiale alla cola, pompelmo rosa),”Is Arenas” (vodka, Falernum, pompelmo rosa, mela, miele al ginepro sardo), “Alicante” (whisky, crema di pesca, sciroppo di vino rosso, cordiale al lime).

Ma non è tutto. La cucina offre diversi tipi di pinse e una varietà di piatti sia di mare che di terra, serviti in formato tradizionale o in gustose “mussette” – così i “cialtroni” hanno ribattezzato le tapas.