Chiude Celio, il marchio francese di abbigliamento maschile

Celio chiude. Il negozio di abbigliamento maschile del noto brand francese abbassa la sua saracinesca in via XX Settembre, dopo anni di attività. Ad annunciarlo è il cartello apposto sulle vetrine nel negozio, che avvisa i clienti di cambiare la merce entro la data di chiusura:

“Si informa la gentile clientela che il negozio Celio* chiuderà definitivamente il 31 marzo 2023 pertanto i cambi dovranno effettuarsi entro questa data”.

Il marchio francese di abbigliamento, fondato nel 1985 da Maurice Grosman e portato poi avanti dai suoi figli Marc e Laurent Grosman, ha come claim “La marca normale”. Sul suo sito ufficiale l’azienda spiega di essere orgogliosa, da 40 anni, di vestire uomini comuni, realizzando capi belli, semplici, comodi e al giusto prezzo adatti per la vita di tutti i giorni. “In un’epoca che aspira all’autenticità, la moda deve uscire dal mondo dei sogni, dei corpi perfetti, delle celebrità… Vogliamo celebrare i corpi veri, le persone vere, la vita vera”.

Starbucks e Victoria's Secret, nuove aperture in centro a Genova

Non è riuscita a portare avanti questa sua bella filosofia anche nel capoluogo genovese, dove chiuderà definitivamente venerdì 31 marzo. Una ventata di novità è però in arrivo a Genova con una serie di nuove aperture dal gusto tutto americano. Tra poco più di un mese sbarca in via Porta degli Archi la catena di caffè statunitense Starbucks, a pochi passi dalla Biblioteca civica Berio. In fondo a via XX Settembre, al posto del negozio di oggettistica Dmail, prenderà vita lo store di Victoria’s Secret, brand di lingerie famoso per le sue scenografiche sfilate. Raddoppia infine la Bubble House Kahiki che, già presente in via Fieschi, alzerà la saracinesca anche in via Venti, a qualche vetrina di distanza rispetto al nuovo negozio di intimo.