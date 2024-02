Weekend tra Portofino e Bogliasco per Chiara Ferragni

Weekend in Liguria per Chiara Ferragni, accompagnata dai due figli, Leone e Vittoria. Dopo un sabato trascorso a Portofino e dintorni, domenica l'influencer da milioni di follower ha pranzato in un noto ristorante sul mare di Bogliasco.

Dopo aver mangiato, mamma e figli si sono spostati ai vicini giardini. "Weekend with some of my favorite people", ha scritto la Ferragni a corredo di una foto, postata sabato.

Cappotto beige lungo quasi fino ai piedi e jeans senza orlo in fondo, la nota influencer era accompagnata anche dalle sorelle, Valentina e Francesca, e dalla mamma, Marina di Guardo.

La Ferragni è stata avvistata varie volte in riviera e a Portofino ha festeggiato anche più di un anniversario di nozze.