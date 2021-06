VIDEO | Chiara Ferragni e Fedez a Portofino (e lui si cimenta nell'apicoltura)

Weekend romantico per Chiara Ferragni e Fedez in Liguria: la coppia ha scelto Portofino per un fine settimana rilassante. L'annuncio su Instagram con una foto della coppia innamorata: «Tonight in Portofino (stasera a Portofino» ha scritto lei condividendo un'immagine.

Sabato pomeriggio la coppia ha visitato l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli: «La nostra prima notte fuori l'abbiamo trascorsa con i nostri amici visitando San Fruttuoso e la sua abbazia, parte dei tesori del Fai».

Il Fai ha commentato le foto ringraziando i due ragazzi: «Grazie ragazzi per la vostra visita e per il vostro sostegno; accogliervi a San Fruttuoso e mostrarvi le sue bellezze è stato un vero piacere. Vi aspettiamo in altri Beni Fai».

Successivamente Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram ha continuato a postare foto del weekend ligure insieme agli "amici di IF Unique Art Experiences": «Oggi - ha scritto sabato sera - con i nostri amici abbiamo avuto l'occasione di visitare tre differenti ville private a Portofino, iniziando da Villa Franca e poi un'altra sulle collune, dove Fedez si è cimentato nell'apicoltura».

Le foto e il video della giornata e di Fedez "apicultore" nel post sottostante: