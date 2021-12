Chiara Ferragni con i figli all'Acquario di Genova: "Ci è piaciuto tantissimo"

Pomeriggio genovese per Chiara Ferragni che venerdì 3 dicembre ha portato i figli Leone e Vittoria all'Acquario di Genova (che in effetti aveva comunicato la chiusura anticipata per ospitare un evento privato).

Già nelle storie Instagram della popolare influencer e imprenditrice si poteva avvertire che sarebbe successo qualcosa: "Sto portando i miei figli in un posto bellissimo" aveva scritto, inquadrando lei sul sedile anteriore dell'auto e la piccola Vittoria sul seggiolino dietro.

Chiara Ferragni - reduce dalla première della serie tv "The Ferragnez", in onda su Prime Video dal 9 dicembre, dedicata alla sua famiglia - si è poi fatta fotografare con i due bimbi avuti con Fedez all'Acquario e le foto sono state pubblicate sul suo account: "Oggi siamo stati all'Acquario di Genova con i bambini, anche io ci ero stata da piccola, e ci è piaciuto tantissimo". Nelle storie, poi, altri dettagli, tra cui un video del piccolo Leo che "ha adorato la stanza di Spongebob".