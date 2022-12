Lo 'youtuber' genovese che ha scoperto Roberto, il meme dell'anno

In una ventina di giorni, circa quarantamila iscritti sui suoi canali. Se non è record, poco ci manca. È questa la storia di Fabio Snap, 'creator digitale' genovese, e delle sue interviste a freddo. In particolare stanno spopolando quelle con Roberto. "Nooooo telecamera! No, no, no hai rotto il xxxxx".

Fabio ci sa fare e lo dimostrano i nomi delle testate che lo hanno già cercato. Ma la sua vita è già cambiata dalla sera alla mattina, lo fermano per strada, chiedendogli di fare selfie. Per questo al momento preferisce non svelare la sua vera identità, in modo da tenere separata la vita privata dal lavoro. Il canale Youtube SnapTvshow è nato 18 novembre 2022 e da allora a oggi ha già totalizzato 439.384 visualizzazioni.

"Faccio interviste, se non ti iscrivi sei una bruttissima persona. Vai su YouTube, svelto!", si legge sul profilo Instagram. E basta aprire uno dei video sotto per poi cedere all'invito di Fabio. Il social che ha trainato di più il suo successo è stato Tik Tok, ma in poche settimane i suoi video hanno fatto il giro del web, tanto che su Google basta scrivere 'Roberto intervista', che subito il motore di ricerca riporta al nostro Fabio e al primo video della serie "L'intervista si mette male...".

Purtroppo non possiamo ancora svelare chi è Roberto, il meme vivente, ma presto racconteremo la sua storia. Ancora un po' di pazienza per saperne di più di una nuova star dei social, nata a Genova. Clicca sul link per vedere altri video di Fabio e Roberto su Youtube, Instagram o Tik Tok.