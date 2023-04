Il rapper Matsby: "Genova sei bella quanto lunatica, tutti parlano bene di te io non sempre"

Matsby è un rapper genovese che ogni giorno appunta i suoi pensieri sul suo diario. Racconta la sua città, i suoi dubbi, le sue emozioni. Ha deciso di partire per fare un’esperienza all’estero ma il suo legame con Genova è molto forte. Tanto da dedicarle una canzone intera, "La mia città", in cui prova a spiegare un rapporto altalenante, fatto di amore e odio, ma comunque profondo. Canta: “Sei bella quanto lunatica/Un giorno c’è il sole quello dopo piove/La mia sella si bagnerà tutti parlano bene di te/Io non sempre”.

Come ti chiami e cosa fai nella vita?

Mi chiamo Matteo e al momento faccio il ragazzo alla pari in Germania. Ho frequentato prima il liceo King e poi le Immacolatine. Mi sono laureato in Lettere, ho iniziato a lavorare per mettere da parte un po’ di soldi e fare un’esperienza all’estero. Avevo voglia di questa esperienza. Ho pensato all’inizio all’Australia, poi ho scelto alla Germania. Nel tempo libero scrivo canzoni. Il mio nome d’arte? È nato un po’ per caso, sui social mi chiamavo The Great Matsby e ho deciso di renderlo più sobrio.

Come è nata la tua passione? Come la stai portando avanti?

La mia passione è nata al liceo. Sono stato un adolescente molto problematico, avevo pochi amici, stavo chiuso in camera ad ascoltare la musica dei rapper. Mi rispecchiavo in quel disagio che io stesso stavo provando. E così ho iniziato anche a scrivere, inizialmente era più una forma di terapia. Tuttora ho un mio diario dove scrivo ogni giorno, mettendo le mie riflessioni su carta. È da un po’ di tempo che provo la sensazione urgente di lasciare una testimonianza di quello che vivo.

Che influenza pensi che abbia Genova sulla tua espressione artistica?

A Genova c’è tanto fermento artistico. L’aria che si respira è un’altra cosa rispetto alle altre città. Oltre alle persone che ho conosciuto, i posti che ho visto e vissuto.

Qual è in generale il tuo rapporto con la città?

Genova è un po’ come una ragazza da sposare. Pensi di aver trovato la persona giusta, ma sei giovane e vuoi ancora fare esperienza, conoscere il mondo, trovare te stesso. Per poi tornare da lei.

Come e dove ti vedi tra qualche anno? Preferiresti concentrare la tua attività in ambito genovese/ligure o ti vedi in un altro ambiente?

Genova è un posto stupendo dove vivere, potrei anche stabilizzarmi qui in futuro. Però in questo momento è urgente fare esperienze in posti diversi, per questo ho deciso, dopo essermi laureato e senza sapere una parola di tedesco, di trasferirmi per un po’ ad Amburgo. Vorrei anche fare esperienza in una grande città italiana. Nel futuro immediato a Genova non mi ci vedo, nel futuro lontano sì.

Una cosa che ami e una che odi di Genova?

Una cosa che amo è la passeggiata fino a Boccadasse, sotto il sole primaverile, in pausa pranzo. Mi piace molto camminare, anche a de Ferrari, in via XX Settembre, al Porto Antico.

Odio invece che a Genova non si vogliano fare passi avanti, sono disilluso anche a livello politico. Ho come la percezione che le cose siano cristallizzate. Come ho già detto prima sono convinto però che la nostra città a livello artistico sia però ricca di talenti. C’è tanta arte e tanto talento.

Quali sono secondo te gli aspetti che si potrebbero migliorare qui?

Una cosa che mi piacerebbe migliorare sono le infrastrutture e mezzi pubblici. Spesso i mezzi non funzionano, la città dovrebbe essere più collegata. E poi noto la differenza con Amburgo per quanto riguarda il lavoro. Qui i giovani riescono ad ottenere contratti di ogni tipo, ci sono gli “ausbildung” che alternano lavoro e studio e ti permettono di imparare da zero un mestiere. In Italia la possibilità di andare a vivere da soli da giovani è davvero bassa

Quali sono i tuoi legami con gli altri giovani artisti di questa città/regione?

Mi sono trovato benissimo con il collettivo di videomaker 3:52 Lab, sono fortissimi. Hanno anche girato i video per Olly. Poi c’è Theo Rem, non so se si offenderà ad essere definito rapper ma comunque sta facendo musica con Blasco, produttore genovese che ha una sua visione ben chiara: in tutti i settori dell’arte, musica, fotografia, scenografia, prevede l’autoproduzione.

Lo studio dove registro è una fucina di tanti artisti interessanti. Ultimamente da tenere d’occhio è Alla. Ha sedici anni ma è già molto consapevole per come si muove sul palco, ha alle spalle un’esperienze di stand up comedy e ci sa fare. Ha anche aperto il concerto di Alfa a Genova.

Un consiglio che daresti ai giovani che vogliono intraprendere il tuo stesso percorso?

Essere originali, non fare rap soltanto perché è una tendenza. Il rap è esploso, è il genere di punta in questi anni. Ma in realtà devi avere una tua visione, devi essere consapevole di quello che stai facendo e avere un motivo per farti ascoltare dalla gente. Avere l’urgenza di raccontare.