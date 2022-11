"Ballando con le stelle": un ragazzo di Rapallo conquista le finali di "Ballando con te" su Rai Uno

C'è un po' di Rapallo in tv, in particolare su Rai Uno: il giovane rapallese Ermanno Rava, infatti, ha conquistato le finali di "Ballando con te", segmento del famoso programma "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci. In questa sezione dello show, a gareggiare non sono vip ma persone comuni con la passione per il ballo.

"Complimenti di cuore al nostro giovane concittadino Ermanno Rava che ha conquistato le finali di 'Ballando con te' nel corso del celebre programma 'Ballando con le stelle'. Un vero orgoglio per la nostra Rapallo, facciamo tutti il tifo per te" ha detto il sindaco Carlo Bagnasco sui social.

"Ballando con le stelle" sta conquistando lo share e il cuore degli spettatori, tra concorrenti e membri della giuria, e a sfidarsi per la finale, nell'ultima puntata, sono stati Ermanno Rava e Cristian Prebibaj, ballerini e amici. Ermanno, poco più di 20 anni, al microfono del programma ha detto di allenarsi al pomeriggio e lavorare come marmista la mattina.