Centri estivi in inglese: dove imparare la lingua divertendosi

Imparare le lingue straniere può essere un gioco da ragazzi, soprattutto se si utilizzano in momenti di svago, divertimento e sport. E allora perché non iscrivere i bambini ai centri estivi che, grazie ad animatori madrelingua, offrono tante attività diverse per poter imparare con facilità l’inglese? Eccone alcuni sparsi sul territorio genovese.

Assolingue lancia il format English + Water, l’Inglese al mare: settimane di corsi di lingue inglese alternati a sport acquatici al mare, oltre a giochi, musica e teatro. Storytelling, kayak, sup, canoa. Le attività sono previste dal 12 giugno al 4 agosto, in via Ippolito D’Aste. Per informazioni chiamare al numero 340 0700335, al 340 0700338 oppure al 335716810, o scrivere un’e-mail assolingue@gmail.com.

Nello stabilimento balneare Bagni Italia, in corso Italia, la scuola di inglese British (via XX Settembre) organizza un campo estivo per i bambini dai 6 agli 11 anni. Si svolgeranno numerose attività didattiche con animatori madrelingua o bilingua inglese, tra cui lezioni in lingua, giochi in piscina, calcetto, songs, arts and crafts. Il programma sarà settimanale, con orario dalle 8 alle 17. Per informazioni chiamare al 010 562621 o al 010 593591.

Durante le settimane sportive di Altum Park a San Desiderio, le attività saranno integrate da giochi ed interventi in inglese, a tema sportivo ambientale, per acquisire maggior confidenza con il vocabolario e con espressioni mutuate proprio dallo sport e dalla natura. Il livello della conversazione sarà strettamente legato all’età e alla preparazione del ragazzo. Per informazioni chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19 al numero 375 5904208, oppure scrivere a estate@parcosportgenova.it.

Al collegio Emiliani, nel porticciolo di Nervi, si terrà l’English Camp, con un insegnante madrelingua e un educatore scientifico dell’Associazione Didattica Museale. Dal 26 giugno al 7 luglio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, per bambini nella fascia d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Per maggiori informazioni scrivere a genova@assodidatticamuseale.it o chiamare al 334 8053212.