Castagnate 2023: le sagre autunnali a Genova dove gustare le caldarroste

L’autunno porta con sé colori caldi e profumi inconfondibili, come quello delle caldarroste. Ogni anno vengono dedicate intere sagre proprio alla castagna, per permettere a tutti di provarla non solo arrostita sul fuoco ma anche nelle sue varianti all’interno di piatti locali. Vi elenchiamo qui sotto alcune castagnate in programma per questo autunno nei dintorni di Genova, dove potrete assaggiare le rustie e tanti altri prodotti tipici della nostra tradizione.

Dopo la Fiera Autunnale, Torriglia prosegue nelle celebrazioni stagionali con la Castagnata a cura del Gruppo Alpini di Torriglia. Appuntamento domenica 15 ottobre a partire dalle ore 14 presso la Torriglietta con “rustie”, vin brulé e focaccette. A seguire ballo con l'Orchestra Marino Castelli. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva. Info sulla pagina facebook della Pro Loco Torriglia.

Paveto torna a festeggiare l'autunno con la tradizionale Castagnata. La festa, organizzata dall'Unione Sportiva Paveto, è in programma nel pomeriggio di domenica 15 ottobre: nel piazzale della Chiesa saranno distribuite caldarroste, torte dolci e salate e vino. A seguire giochi e divertimenti per tutti. Info al 342 9085685

Pro Loco Vobbia Aps e Comune di Vobbia organizzano domenica 15 ottobre la 44^ Castagnata e la 22^ Sagra della Mostardella, tradizionale appuntamento per tutti gli appassionati delle sagre autunnali. L'evento si svolgerà presso l'area sportiva di Vobbia a partire dalle ore 11 fino al tramonto. Intrattenimento con gli Arcieri della Fenice, tiro a segno, gonfiabili, garriccio e bancarelle. A partire dalle 12:30 polenta al sugo di salsiccia e 4 formaggi, panini con mostardella, salsiccia e formaggio, birra, torte e servizio bar. Distribuzione di castagne a partire dalle 14:30. Intrattenimento musicale con Mr Wolf. In caso di maltempo la sagra sarà rinviata alla domenica successiva.

Anche quest'anno la Pro Loco di Apparizione in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso organizza l'ormai tradizionale Castagnata. Appuntamento domenica 22 ottobre in piazza Don Attilio Canepa (capolinea 87). Il programma della giornata prevede: dalle 10 alle 19 “Il mercatino del gusto”, dalle 12 alle 19 sarà possibile gustare degli ottimi hamburger e hotdog, accompagnati da patatine fritte; alle 15 prenderà il via la Castagnata con Vin Brulè, i più piccoli potranno divertirsi con giochi gonfiabili.