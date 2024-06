Stranieri innamorati della Liguria: la zona del Tigullio è la preferita per comprare casa

"Investitori internazionali visitano la Regione come turisti, si innamorano di un territorio e successivamente cominciano a cercare una seconda casa, per passarci parte dell’anno o per trasferirsi. Questo trend è sempre in positivo" afferma Rossi, co-fondatore di una piattaforma immobiliare