Carlo Denei canta il dolore del covid nel suo ultimo singolo

È da poco in rete l'ultimo lavoro di Carlo Denei che nelle vesti di cantautore ha deciso di dar voce ad un tema che in questo momento storico riguarda e condiziona in qualche modo la vita di tutti.

“Dentro il dolore” descrive le sensazioni di angoscia e speranza che stiamo provando nel vivere questa condizione di emergenza epidemiologica.

La canzone, arrangiata da Roberto Caminito, musicista dell'ambiente genovese, è accompagnata da un video videoclip che è stato condiviso su diversi canali social ed è facilmente reperibile in rete.

Ad aggiungere emozione c’è la penna di Mauro Moretti che, con la sua innata bravura, inquadra perfettamente l'essenza di quello che tutti noi stiamo passando.