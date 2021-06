Carlo Cracco al mercato di Rapallo tra spesa e selfie

Un giro per le bancarelle del marcato di piazza Venezia, a caccia di prelibatezze a km zero: non poteva passare inosservato lo chef Carlo Cracco, ex volto di Masterchef, in questi giorni in Liguria per l’apertura di un nuovo ristorante a Portofino , che prenderà il posto dello storico Pitosforo in Piazzetta.

Cracco è stato avvistato a spasso per Rapallo sabato mattina, e sono stati tanti i fan che gli hanno chiesto di posare per un selfie o una foto.

«Al celebre chef stellato desidero rivolgere un caloroso saluto di benvenuto nella nostra Rapallo», è stato il commento del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che ha condiviso uno scatto in cui Cracco posa con lo chef Davide Zinali.